Uttar Pradesh (UP) Latest News: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2021) प्रतिद्वंद्विता को लेकर एक पूर्व ग्राम प्रधान, पूर्व ब्लॉक विकास परिषद (BDC) के सदस्य और चार अन्य लोगों को कथित तौर पर निर्वस्त्र कर पीटे जाने का अरोप लगाया गया है. पीड़ित सभी लोग दलित समुदाय से हैं. पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि पीड़ितों के कपड़े उतारे गए लेकिन कड़ी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गुरुवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. घटना जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के तिंडोली गांव की बताई जा रही है. Also Read - अलीगढ़: साध्वी प्राची का मस्जिद में हवन करने का ऐलान, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ितों में से एक, जो एक पूर्व ग्राम प्रधान के भाई हैं, उन्होंने कहा कि उनने भाई रामलाल, विश्वनाथ, चावीलाल, महेश और बाबूराम को आरोपी राम विशाल माली और उनके भाई रामश्री ने मंगलवार की शाम किसी बात पर बात करने के बहाने अपने घर पर बुलाया था. रामलाल पूर्व ग्राम प्रधान हैं. महेश पूर्व बीडीसी सदस्य हैं और रामश्री ने हाल ही में पंचायत चुनाव लड़ा था. Also Read - चारा खरीदने के विवाद में धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़, छह गिरफ्तार

पीड़ित हीरालाल और उनके समुदाय के सदस्यों ने रामश्री को वोट नहीं दिया था जिससे आरोपी नाराज हो गए थे. पीड़िता के घर पहुंचने के बाद आरोपी भाइयों ने कथित तौर पर उनके कपड़े उतारे और फिर उनकी बेरहमी से पिटाई की. हीरालाल ने आगे आरोप लगाया कि जब उसकी पत्नी उसकी तलाश में आई तो आरोपी ने उसे जातिसूचक गालियां दीं. एडिशनल एसपी महोबा, आर.के. गौतम ने इस बात से इनकार किया कि पीड़ितों के कपड़े उतारे गए थे. उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है. (IANS Hindi) Also Read - शादी है या खेल...दुल्हन के घर पहुंची दो-दो बारात, एक दूल्हे को पहनाई वरमाला, दूसरे के साथ रचाया ब्याह