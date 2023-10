अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ किया फिर खेला, I.N.D.I.A. को मजबूत बताकर उत्तराखंड में ठोकी दावेदारी!

Uttarakhand, Dehradun : समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) और कांग्रेस (Congress) के बीच ‘तू डाल-डाल..मैं पात-पात’ वाला खेल जारी है. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव (SP chief Akhilesh Yadav) ने बीते 19 अक्टूबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा इंडिया गठबंधन के तहत एक भी सीट नहीं दिये जाने से नाराज होकर बेहद तल्ख रुख अपनाया था. इसके बाद उनके सुर में नरमी आ तो गई.

समाजवादी पार्टी प्रमुख ने आज प्यार के बोल बोले और गठबंधन की मजबूती की बात तो की, लेकिन धीरे से उत्तराखंड में अपनी पार्टी की दावेदारी का भी साफ-साफ सन्देश दे दिया है. अखिलेश यादव ने उत्तराखंड के देहरादून में कहा हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड की जनता समाजवादी पार्टी के साथ आएगी.

सपा अध्यक्ष ने आज I.N.D.I.A. गठबंधन (INDIA alliance) पर कहा, “गठबंधन बहुत मजबूत है… (कांग्रेस के साथ) कोई मतभेद नहीं है. उनका सोचने का तरीका अलग है, हमारा सोचने का अलग तरीका है… .हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड की जनता समाजवादी पार्टी के साथ आएगी…”

