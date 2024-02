Haldwani Violence: मुस्लिम परिवार ने बचाई, कांस्टेबल मनोज राणा और उनके साथियों की जान

Haldwani Violence Latest News: उत्तराखंड के हल्द्वानी में लगातार कर्फ्यू लगा हुआ है. गुरुवार (8 फरवरी) की शाम को हल्द्वानी में जमकर हिंसा हुई जिसमें पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाए गए. जिसकी वजह से 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए. कई पुलिसकर्मियो को गंभीर चोटें आई. किसी का सिर फूटा तो किसी के पैर में चोट लग गई.

कल शाम को हल्द्वानी में पुलिसकर्मियों और नगर निगम के कुछ कर्मचारियों को दंगाइयों ने घेर लिया और फिर उनपर पत्थर करना शुरू कर दिया. डीएम वंदना सिंह ने जानकारी दी कि हिंसा पूरा प्लानिंग के साथ की गई है. इसके बाद उन्होंने कहा कि दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हल्दानी हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों और नगर निगम के कर्मचारियों ने अपनी आपबीती बताई.

#WATCH | Haldwani violence | DM Nainital, Vandana Singh addresses a press conference.

She says, “You can see (in the video) that the Police force and the administration are not provoking or harming anybody.” pic.twitter.com/e6GL38vQB9

