UP के CM योगी का हेलीकॉप्टर केदारनाथ में नहीं उतर पाया, फिर बद्रीनाथ पहुंचे

देहरादून: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) को खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाने के कारण अपने यात्रा कार्यक्रम में आखिरी घड़ी में फेरबदल करना पड़ा. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि CM योगी सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर बद्रीनाथ चले गये.

मुख्यमंत्री बद्रीनाथ में बद्री विशाल (भगवान विष्णु) की ‘शयन आरती’ में हिस्सा लिया और रात्रि विश्राम भी बद्रीनाथ में ही कर रहे हैं . मुख्यमंत्री योगी रविवार को ‘जलाभिषेक’ करने के लिए केदारनाथ जायेंगे और फिर लखनऊ लौटेंगे.

उत्तराखंड की तीन दिन की यात्रा पर आये योगी आदित्यनाथ नरेंद्र नगर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के बाद केदारनाथ के लिए रवाना हुए थे. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की.

Uttarakhand | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath reached Shri Badrinath Dham and also visited the Mana Pass border and interacted with the soldiers deployed on the border.

