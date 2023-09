Hindi States

Will Make Karnataka A Home Of Job Creators Dk Shiv Kumar

कर्नाटक को बनाएंगे 'नौकरी देने वालों का घर' - डी के शिव कुमार

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा है कि हमारी इच्छा है कि हमारा राज्य सभी क्षेत्रों में सबसे आगे होना चाहिए. हम कर्नाटक को नौकरी देनवालों का घर बना देंगे.

बेंगलुरू: कर्नाटक (Karnataka) के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (D K Shivakumar) ने कहा है कि कर्नाटक सिर्फ कर्मचारियों, श्रमिकों की तलाश नहीं कर रहा है, यह नौकरी बनाने वालों की तलाश कर रहा है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा राज्य इसके कारण अधिक नौकरियां पैदा करके नियोक्ता का घर (Employer’s Home) बन जाएगा. कर्नाटक में अब एक मजबूत सरकार बन गई है. कर्नाटक से भारत (Bharat) दिखता है. कर्नाटक में बहुत सक्षम मानव संसाधन (Human Resources) हैं.

Trending Now

जो कहा वो पूरा किया

डी के शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने इस साल की शुरुआत में सत्ता में आने के बाद से अपने अधिकांश वादे पूरे किए हैं. 100 दिनों में हमने अपने सबसे महत्वपूर्ण वादे पूरे कर दिए हैं. अगले 100 दिनों में कौन-कौन से प्रोजेक्ट लागू करने हैं, इसकी योजना हमने बना ली है. 100 दिनों में कई कारोबारियों से मुलाकात की जाएगी और कर्नाटक में निवेश के बारे में चर्चा की जाएगी. हमारी इच्छा है हमारा राज्य सभी क्षेत्रों में सबसे आगे होना चाहिए. अधिक नौकरियाँ पैदा करने की जिम्मेदारी हम सभी पर है. आपको सरकार को और अधिक शक्ति देनी होगी. कर्नाटक निस्संदेह नियोक्ता का गृहनगर बन जाएगा.

बेंगलुरू टेक समिट 2023 (Bengaluru Tech Summit 2023) में कार्यक्रम के दौरान शिवकुमार ने कहा कि राज्य में नई आईटी नीति (IT Policy) लागू करने की योजना में, अधिक रोजगार सृजन हमारी प्राथमिकता है, हम केवल इस एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं. हम प्राथमिक शिक्षा (Primary Education) और उच्च शिक्षा (High Education) क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने के कगार पर हैं. आइए आप सभी कर्नाटक के विकास के लिए सहयोग करें. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah)भी मौजूद थे. .

बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी के निर्यात में अग्रणी भूमिका के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु को ‘भारत की सिलिकॉन वैली’ (Silicon Valley of India) या भारत की आईटी राजधानी (IT Capital of India) के रूप में जाना जाता है.

(इनपुट-एएनआई)

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Karnataka की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

RECOMMENDED STORIES