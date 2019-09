त्रिसूर: महिलाओं के लिए उनके लंबे बालों से ज्यादा प्यारा कुछ भी नहीं होता है. लेकिन त्रिसूर जिले की एक पुलिस अफसर अपर्णा लवकुमार ने कैंसर मरीजों को विग बनाने के लिए अपने बाल दान दे दिए हैं. इस मामले के सामने आने के बाद महिला पुलिसकर्मी की खूब तारीफ हो रही है. इस पर महिला अपर्णा का कहना है कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है. मेरे बाल 1 या 2 साल में वापस आ जाएंगे. मेरे लिए वो लोग हीरो हैं जों जरूरतमंदों की मदद करते हैं.

Kerala: Aparna, a policewomen in Irinjalakuda, Thrissur shaved her head to donate hair for cancer patients’ wigs. She says, “Children suffering from cancer lose their hair and face psychological distress, I did this in order to help them. I have done it earlier too” (28.09.19) pic.twitter.com/8T1hmJdzkl

— ANI (@ANI) September 28, 2019