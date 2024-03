Hindi Tamil Nadu

Bjp Worker Came To Meet Pm Modi Immediately After Becoming A Father Of Twins Video Viral

BJP कार्यकर्ता पिता बनने के बाद बिना बच्चों से मिले, PM का स्वागत करने पहुंचे, मोदी भावुक हुए

पीएम मोदी सोमवार को तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे जहां उनका स्वागत करने बीजेपी के नेता संग कई कार्यकर्ता पहुंचे. इन कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता के जुडवां बच्चे हुए थे पर वे अपने बच्चों से मिले बिना पीएम मोदी से मिलने चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे.

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार (4 मार्च) को तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे जब मोदी चेन्नई के एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका स्वागत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया. उन्हीं में से एक ऐसा कार्यकर्ता (असवंत पिजई) था, जो जुडवां बच्चों का पिता बना लेकिन अपने बच्चों से बिना मिले वो पहले पीएम मोदी का स्वागत करने पहुंचा. जब पीएम मोदी को ये बात पता चली तो उन्होंने उस कार्यकर्ता को बधाई दी, इसके बाद पीएम मोदी थोड़े भावुक हो गए.

Trending Now

बच्चों से बिना मिले असवंत पिजई पहुंचे पीएम मोदी का स्वागत करने

जैसी ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया इसके बाद ये काफी ज्यादा वायरल हो गया. इस वीडियो में पीएम मोदी को असवंत पिजई बताते हैं कि उनके जुडवां बच्चे हुए है जब पीएम मोदी बच्चों की तबीयत के बारे में पूछते हैं तो असवंत पिजई उन्हें बताते हैं कि अब तक उन्होंने बच्चों को नहीं देखा.

You may like to read

देंखे पूरा वीडियो

Wow this is the conversation 👇🏻😻#ModiJiKaParivaar pic.twitter.com/70ggk8O0a7

— Lala (@Lala_The_Don) March 4, 2024

A very special interaction!

At Chennai airport, one of our Karyakartas, Shri Aswanth Pijai Ji was there to welcome me. He told me that his wife had just given birth to twins but he hadn’t met them yet. I told him he shouldn’t have come here and also conveyed my blessings to him… pic.twitter.com/4Oywc2cSPE

— Narendra Modi (@narendramodi) March 4, 2024