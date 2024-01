तमिलनाडु में जल्लीकट्टू समारोह के दौरान बड़ा हादसा, 2 पुलिसकर्मी समेत 45 लोग घायल, 9 की हालत गंभीर

Tamil Nadu Jallikattu 2024 Latest News: देश के अलग-अलग राज्यों में आज यानि 15 जनवरी को मकर संक्रांति (Makar Sankranti 2024) का त्योहार मनाया जा रहा है. विभन्न राज्यों से इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट करने की तस्वीरें सामने आ रही है. इस बीच, तमिलनाडु के अवनियापुरम (Avaniyapuram News) से एक वीडियो सामने आया है जिसने सबकों हैरान कर दिया. दरअसल, अवनियापुरम में जल्लीकट्टू के दौरान (Jalliattu festival) दो पुलिस कर्मियों सहित 45 लोग घायल हो गए हैं. इनमें से 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में रेफर किया गया है.

जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु में आज फसल कटाई का त्योहार यानि पोंगल (Pongal 2024) मनाया जा रहा है. वहीं मदुरै जिले के अवनियापुरम में सोमवार को सांडों को काबू करने का खेल जल्लीकट्टू शुरू हुआ. इसमें 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए.

#WATCH | Tamil Nadu: 45 people, including two police personnel, were injured in the Avaniapuram Jallikattu event and 9 people were referred to Government Rajaji Hospital in Madurai for further treatment. pic.twitter.com/Nx0SLNXI5E

