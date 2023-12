Tamil Nadu Rain Alert: तमिलनाडु के इन इलाकों में अगले 2 दिन होगी भयंकर बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Tamil Nadu Rain Alert: तमिलनाडु में पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है. थूथुकुडी, तिरुनेलवेली, तेनकासी, कन्याकुमारी और रामनाथपुरम सहित राज्य के दक्षिणी जिलों में आज सुबह से बादल आफत बनकर बरस रहे हैं. इन सबके बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 17 और 18 दिसंबर के लिए कई जगहों के लिए अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के अनुसार, अगले दो दिनों तक तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में भारी बारिश का अलर्ट है.

मौसम विभाग के अनुसार, 18 और 19 दिसंबर को कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी, रामनाथपुरम, पुदुक्कोट्टई और तंजावुर जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. IMD के अनुसार, 16-18 दिसंबर के दौरान दक्षिण तमिलनाडु और केरल में और 17 और 18 दिसंबर को लक्षद्वीप में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है. थूथुकुडी, तिरुनेलवेली, तेनकासी, कन्याकुमारी और रामनाथपुरम सहित तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में रविवार की सुबह से भारी बारिश हो रही है. तिरुनेलवेली में भारी बारिश से इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं.

#WATCH | Thoothukudi, Tamil Nadu: Railway subway waterlogged in Kovilpatti as heavy rainfall continues in the area

Thoothukudi District Collector declared a holiday for schools and colleges tomorrow, December 18, due to heavy rainfall. pic.twitter.com/cP6FA6hPPA

— ANI (@ANI) December 17, 2023