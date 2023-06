सेंथिल बालाजी की होगी Bypass Surgery, अस्पताल ने जारी किया हेल्थ सर्टिफिकेट

Senthil Balaji Hospitalised: तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी आज सुबह से चेन्नई के ओमांदुरार सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के दौरान उनके सीने में दर्द उठा था जिसके बाद बालाजी को अस्पताल में भर्ती कराया गया. ऐसे में अब अस्पताल से एक बयान सामने आया है जिसमें बालाजी को बाईपास सर्जरी की सलाह दी गई है.

दरअसल, तमिलनाडु गवर्नमेंट मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने सेंथिल के स्वास्थ को लेकर एक मेडिकल सर्टिफिकेट (Medical Certificate) जारी किया है जिसमें राज्य मंत्री सेंथिल बालाजी को जल्द से जल्द बाईपास सर्जरी की सलाह दी गई है.