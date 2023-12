तमिलनाडु में ED अधिकारी की रिश्वतखोरी का भंडाफोड़, पुलिस ने 20 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा

Ankit Tiwari ED Officer Arrested: तमिलनाडु के सतर्कता विभाग (डीवीएसी) के अधिकारियों ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक अधिकारी को एक डॉक्टर से 20 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में रंगे हाथों पकड़ उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, ईडी के आरोपी अधिकारी का नाम अंकित तिवारी बताया गया है. आरोप है कि अंकित ईडी अधिकारियों की अपनी टीम के साथ कई लोगों को धमका रहा था और प्रवर्तन निदेशालय में उनके मामले को बंद करने के नाम पर रिश्वत ले रहा था.

मिली जानकारी के मुताबिक, अंकित मदुरै स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत है. डीवीएसी के अधिकारी उससे जुड़े मामले के संबंध में मदुरै में ED के कार्यालय की तलाशी ले रहे हैं. इसके लिए सीआरपीएफ जवानों को कार्यालय के बाहर तैनात किया गया है. डीवीएसी को रिश्वत मामले में ईडी के अन्य अधिकारियों की मिलीभगत होने का संदेह है.

#WATCH | Tamil Nadu Directorate of Vigilance and Anti-Corruption (DVAC) continue searches at the ED sub-zonal office in Madurai in connection with the case involving ED officer Ankit Tiwari. pic.twitter.com/7W4odOoNgo

— ANI (@ANI) December 2, 2023