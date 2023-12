Tamil Nadu Heavy Rain:  तमिलनाडु में भारी बारिश से बिगड़े हालात, पानी-पानी सड़कें, 800 से ज्यादा पर्यटक फंसे

Tamil Nadu Rain: तमिलनाडु में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है. इसके चलते यहां का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है. राज्य की कई नदियों और झीलों का जलस्तर काफी बढ़ गया है.धान के खेत, सड़कें, रिहायसी इलाके और पुल डूब गए हैं. मुख्य सचिव शिव दास मीणा ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए बताया कि बारिश और बाढ़ की वजह से सेना, नौसेना और वायु सेना की मदद मांगी गई है. उन्होंने कहा कि बचाव और राहत अभियान के लिए 84 नौकाएं तैनात की गई है. सरकार ने 18 दिसंबर को चारों जिलों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है.

#WATCH | Thoothukudi, Tamil Nadu: Floods in various parts of the city as heavy rainfall continues to impact life and property. pic.twitter.com/9csZlFFA9N

— ANI (@ANI) December 19, 2023