यह DMK का पूरा ड्रामा है, वह बीमारी का नाटक कर रहे हैं- तमिलनाडु भाजपा उपाध्यक्ष

Senthil Balaji Hospitalised: तमिलनाडु के बिजली विभाग के मंत्री वी सेंथिल बालाजी (V. Senthil Balaji) चेन्नई के ओमांदुरार सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं. इस खबर के बाद से ही नेताओं की प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई. इस बीच तमिलनाडु भाजपा के उपाध्यक्ष नारायणन थिरुपति का बयान सामने आया है. उनका कहना है कि सेंथिल बालाजी बीमारी का नाटक कर रहे हैं.

तमिलनाडु भाजपा के उपाध्यक्ष नारायणन थिरुपति ने मीडिया कंपनी ANI से बात करते हुए कहा, ‘यह DMK का पूरा ड्रामा है. ईडी ने सेंथिल बालाजी को पूछताछ के लिए बुलाया, वे एक मंत्री हैं, और जांच में सहयोग करना उनका कर्तव्य है. मैं सीएम एमके स्टालिन से मांग करता हूं कि सेंथिल बालाजी को उनके मंत्रालय से तुरंत बर्खास्त किया जाए और उन्हें जांच में सहयोग करने के लिए कहा जाए.