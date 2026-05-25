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Apple Iphone Overheating Reasons During Heatwave High Temperature

क्यों तेजी से गर्म हो रहा आपका iPhone? जानिए क्या है वजह, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी

इस भीषण गर्मी में सिर्फ इंसान ही नहीं, स्मार्टफोन भी हीटवेव झेल रहे हैं. अगर टेंपरेचर इसी तरह बढ़ता रहा, तो आने वाले समय में मोबाइल कंपनियों को बेहतर कूलिंग टेक्नोलॉजी पर और ज्यादा काम करना पड़ सकता है.

लगातार हाई-स्पीड डेटा इस्तेमाल करने पर फोन का मॉडेम ज्यादा काम करता है. इससे प्रोसेसर पर दबाव बढ़ता है.

देशभर में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है. कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. इंसानों के साथ-साथ अब स्मार्टफोन भी इस गर्मी का असर झेल रहे हैं. खासकर Apple के iPhone यूजर्स लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उनका फोन जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है. कई बार फोन पर iPhone needs to cool down जैसा अलर्ट मैसेज भी आने लगता है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस गर्मी में iPhone इतने जल्दी गर्म क्यों हो रहे हैं और क्या यह खतरनाक हो सकता है?

वैसे तो ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से हर स्मार्टफोन गर्म होता है, लेकिन iPhone जैसे हाई-परफॉर्मेंस डिवाइस में पावरफुल प्रोसेसर, हाई ब्राइटनेस डिस्प्ले और लगातार इंटरनेट कनेक्टिविटी होने की वजह से हीट ज्यादा पैदा होती है. ऐसे में जब बाहर का तापमान पहले से बहुत ज्यादा हो, तब फोन के लिए खुद को ठंडा रखना मुश्किल हो जाता है.

लिथियम-आयन बैटरी होती है सेंसेटिव

गैजेट 360 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन बैटरी गर्मी के प्रति काफी सेंसेटिव होती है. अगर टेंपरेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो बैटरी तेजी से गर्म होने लगती है. यही कारण है कि गर्मियों में फोन चार्जिंग के दौरान ज्यादा हीट पैदा करता है. खासकर फास्ट चार्जिंग इस्तेमाल करने पर फोन और तेजी से गर्म हो सकता है.

5G नेटवर्क भी हो सकती है हीटिंग की वजह

इसके अलावा 5G नेटवर्क भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है. लगातार हाई-स्पीड डेटा इस्तेमाल करने पर फोन का मॉडेम ज्यादा काम करता है. इससे प्रोसेसर पर दबाव बढ़ता है. अगर यूजर धूप में वीडियो रिकॉर्डिंग, गेमिंग या GPS नेविगेशन चला रहा हो, तो फोन का तापमान तेजी से बढ़ सकता है.

कार के अंदर फोन छोड़ना खतरनाक

कई लोग कार के अंदर फोन छोड़ देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती मानी जाती है. गर्मी में बंद कार के अंदर तापमान 60 डिग्री तक पहुंच सकता है. ऐसे में iPhone खुद को बचाने के लिए कई फीचर्स अस्थायी रूप से बंद कर देता है. स्क्रीन की ब्राइटनेस कम हो सकती है, कैमरा फ्लैश बंद हो सकता है. कुछ ऐप्स धीमे काम करने लगते हैं.

AI फीचर्स भी एक बड़ी वजह

फोन के गर्म होने की एक और बड़ी वजह सोशल मीडिया और AI फीचर्स भी हैं. आजकल फोन बैकग्राउंड में लगातार फोटो प्रोसेसिंग, AI टास्क और ऐप सिंकिंग करता रहता है. इससे प्रोसेसर लगातार एक्टिव रहता है और गर्मी बढ़ती है.

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कितने टेंपरेचर पर गर्म नहीं होगा आपका आईफोन?

Apple अपनी वेबसाइट पर साफ कहता है कि iPhone को 0 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच इस्तेमाल करना सबसे सुरक्षित माना जाता है. इससे ज्यादा तापमान में डिवाइस की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है. बहुत ज्यादा गर्म होने पर फोन ऑटोमैटिकली कूलिंग मोड में चला जाता है, ताकि अंदर के कंपोनेंट्स सुरक्षित रह सकें.

कब डरने की जरूरत?

अगर फोन बार-बार बिना इस्तेमाल के गर्म हो रहा है, बैटरी तेजी से खत्म हो रही है या फोन हैंग होने लगा है, तो यह बैटरी या सॉफ्टवेयर समस्या का संकेत हो सकता है. ऐसे में फोन अपडेट करना या सर्विस सेंटर दिखाना जरूरी हो सकता है.

किन बातों का रखें ध्यान

एक्सपर्ट गर्मियों में कुछ सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं. जैसे-फोन को सीधी धूप में ज्यादा देर न रखें.

चार्जिंग के दौरान गेमिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग न करें.

बहुत मोटे फोन कवर हटाकर इस्तेमाल करें. जरूरत न हो तो 5G बंद रखें. कार के अंदर फोन भूलकर न छोड़ें.

इस्तेमाल के बाद ऐप या पेज को क्लोज करना न भूलें. इसे बैकग्राउंड में एक्टिव न छोड़ें.

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