घर में एक ही आयुष्मान कार्ड बना! योजना में दूसरे सदस्यों का नहीं जुड़ रहा नाम... इस ट्रिक से खुद ही जोड़े परिवार के लोगों का नाम
Ayushman Bharat Scheme family members name: आयुष्मान भारत योजना के तहत अब परिवार के छूटे हुए सदस्यों का नाम जोड़ना बेहद आसान हो गया है, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरा कर सकते हैं.
Ayushman Bharat Scheme Family Member Name Add: भारत सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम में से एक है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और कम आय वाले परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस बीमा कवर प्रदान करना है. अक्सर देखा गया है कि इस स्कीम के डेटाबेस में परिवार के कुछ मुख्य सदस्यों के नाम तो होते हैं, लेकिन बच्चों या नए सदस्यों के नाम छूट जाते हैं. इससे आपात स्थिति में उन सदस्यों को मुफ्त इलाज मिलने में कठिनाई होती है. अब सरकार ने इस समस्या का समाधान करते हुए ‘बेनेफिशियरी पोर्टल’ के माध्यम से आम नागरिक को खुद से नाम जोड़ने की सुविधा दे दी है. आयुष्मान भारत योजना में परिवार के सदस्यों के नाम जुड़वाने के लिए अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब यह काम आप खुद से कर सकते हैं. इसके लिए बस आपके पास आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार से लिंक हो.
क्यों नहीं जुड़ रहा परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम?
कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उनके परिवार के सदस्यों का नाम लिस्ट में नहीं दिख रहा है. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. पहला, आयुष्मान भारत योजना का शुरुआती डेटा 2011 की जनगणना (SECC) के आधार पर तैयार किया गया था, जिसमें परिवार के कई नए सदस्यों या शादी के बाद आए सदस्यों के नाम शामिल नहीं थे. वहीं, राशन कार्ड या आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग अलग है, तो सिस्टम उसे स्वीकार नहीं करता. परिवार के मुख्य सदस्य का ई-केवाईसी पूरा न होने पर भी नए सदस्यों को जोड़ने में तकनीकी दिक्कत आती है.
खुद से जोड़ें परिवार के सदस्यों का नाम?
- अगर आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम आयुष्मान कार्ड में नहीं है, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके उनके नाम को जोड़ सकते हैं.
- सबसे पहले आयुष्मान भारत की ऑफिशियल पोर्टल (beneficiary.nha.gov.in) पर जाएं. यहां अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और ओटीपी दर्ज करें.
- लॉगिन करने के बाद अपना राज्य, स्कीम (PMJAY) और जिला चुनें. इसके बाद राशन कार्ड (Family ID) या आधार नंबर के जरिए अपने परिवार की डिटेल्स खोजें.
- डिटेल्स मिलने के बाद Add Member के ऑप्शन को सेलेक्ट करें. जैसे ही आपके परिवार की लिस्ट खुलेगी, यहां आपको एड मेंबर (Add Member) का विकल्प दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें. फिर जिस सदस्य का नाम जोड़ना है, उनका आधार नंबर डालें और आधार ओटीपी के जरिए वेरिफाई करें. यहां आपको उस सदस्य का फोटो और अन्य मांगी गई जानकारी भरनी होगी.
- आवेदन के समय ये जरूरी डॉक्यूमेंट साथ रखें. सदस्य के साथ अपने संबंध को साबित करने के लिए राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करें. इसके बाद आवेदन सबमिट करने का ऑप्शन आएगा और स्क्रीन पर एक रेफरेंस आईडी (Reference ID) जेनरेट होगी.
रेफरेंस ID को संभाल कर रखें
रेफरेंस आईडी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी मदद से आप अपने आवेदन की स्थिति (Status) ट्रैक कर सकते हैं. वहीं, यदि आवेदन रिजेक्ट होता है, तो सुधार के लिए इसी आईडी की जरूरत पड़ेगी. जाते- जाते बता दें कि सामान्यत: 7 से 15 दिनों के भीतर वेरिफिकेशन के बाद नया नाम जुड़ जाता है, जिसके बाद आप इसी पोर्टल से आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.