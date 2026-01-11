By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
थक गए सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाकर, नहीं मिल रहा मैरिज-बर्थ सर्टिफिकेट! यहां जाने Online डानलोड करने का तरीका
अब बार-बार दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, सरकार के आधिकारिक पोर्टल और डिजीलॉकर के जरिए आप कुछ ही मिनटों में अपना बर्थ या मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.
सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और लंबी लाइनों में लगने का समय अब पुराना हो गया है. डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब आप घर बैठे अपने जन्म और विवाह प्रमाण पत्र आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. धीरे- धीरे सरकार अब बर्थ और मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन उपलब्ध करवा रहे हैं. आइये जानते हैं पूरा मामला…
बर्थ-मैरिज सर्टिफिकेट ऐसे करें डाउनलोड
जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) और विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) केवल कागजी दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि ये पासपोर्ट बनवाने, स्कूल एडमिशन और बैंक संबंधी कार्यों के लिए अनिवार्य हैं. पहले इन्हें हासिल करना एक मुश्किल टास्क था, लेकिन अब यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है. आइये जानते हैं ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका…
- जन्म प्रमाण पत्र के लिए सबसे पहले अपने नगर निगम की आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
- अपने राज्य के नगर निगम (Municipal Corporation) की वेबसाइट या भारत सरकार के Civil Registration System (CRS) पोर्टल पर जाएं,
- वहीं, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अपने राज्य के राजस्व विभाग या मैरिज रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाए. (जैसे यूपी के लिए IGRSUP या दिल्ली के लिए e-District पोर्टल),
- जानकारी दर्ज करें पोर्टल पर आपको ‘Download Certificate’ का ऑप्शन मिलेगा.
बता दें कि डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले आपको इन जानकारी को भरना होगा,
- रजिस्ट्रेशन नंबर (यदि उपलब्ध हो),
- आवेदक का नाम,
- जन्म या विवाह की तारीख,
- रजिस्ट्रेशन की जगह स्थान (अस्पताल या नगर निगम वार्ड),
बता दें कि ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान पहचान का सत्यापन (Authentication) ज्यादातर पोर्टल आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भेजते हैं. सुरक्षा के लिहाज से यह जरूरी है. आप DigiLocker का उपयोग भी कर सकते हैं, जहाँ ये दस्तावेज पहले से मौजूद हो सकते हैं.
डाउनलोड और प्रिंट सत्यापन के बाद, आपका सर्टिफिकेट स्क्रीन पर आ जाएगा. इसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करें. ध्यान रहे कि डिजिटल साइन वाला सर्टिफिकेट हर जगह कानूनी रूप से मान्य होता है.
स्टेटस ट्रैक करें अगर आपका सर्टिफिकेट अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो आप अपने Application Reference Number के जरिए स्टेटस चेक कर सकते हैं. सर्टिफिकेट तैयार होते ही आपको SMS के जरिए सूचना मिल जाएगी.
इन बातों का रखें ख्याल
- राज्य पोर्टल: हर राज्य का अपना अलग पोर्टल हो सकता है, इसलिए अपने राज्य की आधिकारिक सरकारी वेबसाइट का ही चुनाव करें.
- अपडेटेड मोबाइल नंबर: आपका आधार कार्ड आपके वर्तमान मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए ताकि OTP मिलने में समस्या न हो,
- स्पेलिंग की जांच: डाउनलोड करने के बाद नाम, माता-पिता का नाम और तारीख की स्पेलिंग जरूर चेक करें,
- QR कोड: सुनिश्चित करें कि आपके डाउनलोड किए गए सर्टिफिकेट पर एक वैध QR कोड या डिजिटल सिग्नेचर हो,