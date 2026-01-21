  • Hindi
OTT पर महंगाई की मार! Jio Hotstar सब्सक्रिप्शन की बढ़ गई कीमत, जानिये अब कितने से शुरू होगा मिनिमम प्लान

Jio Hoststar New Plan Price: जिओ हॉटस्टार ने अपने प्रीमियम और सुपर सब्सक्रिप्शन प्लान्स की कीमतों में भारी इजाफा किया है. हालांकि, जिओ हॉटस्टार ने 79 रुपये का नया मोबाइल मंथली प्लान भी पेश किया है. आइये जानते हैं जिओ हॉटस्टार के किन सब्सक्रिप्शन प्लान में बदलाव किए गए हैं...

Jio Hotstar 28 January Subscription plan
जिओ हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन प्लान में हुए ये बदलाव

Jio Hotstar latest subscription plan: स्ट्रीमिंग की दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखने वाली कंपनी जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है. कंपनी ने घोषणा की है कि 28 जनवरी, 2026 से उसके सब्सक्रिप्शन प्लान्स की कीमतों में बदलाव होने जा रहा है. जहां एक ओर प्रीमियम और सुपर टियर के सालाना और तिमाही प्लान महंगे हो गए हैं. जियोहॉटस्टार के सीएमओ सुशांत श्रीराम ने कहा कि यह बदलाव लोगों को अधिक विकल्प और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगा, साथ ही प्रीमियम स्टोरीटेलिंग और लाइव स्पोर्ट्स के अनुभव को और बेहतर बनाने में मदद करेगा. वहीं, कंपनी ने मंथली बजट वाले दर्शकों के लिए कुछ नए विकल्प भी पेश किए हैं.

Jio हॉटस्टार का मिनिमम प्लान

जियोहॉटस्टार के नए स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा बदलाव मंथली प्लान्स की शुरुआत है. अब मोबाइल यूजर्स के लिए मिनिमम प्लान मात्र ₹79 प्रति माह से शुरू होगा. आइये जानते हैं लेटेस्ट प्लान पर एक नजर:

  • प्रीमियम (Premium) सालाना प्लान: इसकी कीमत ₹1,499 से बढ़कर अब ₹2,199 हो गई है.
  • सुपर (Super) सालाना प्लान: यह अब ₹899 के बजाय ₹1,099 में मिलेगा.
  • मोबाइल यूजर्स: तिमाही और सालाना पैक की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अब इनके लिए भी मंथली ऑप्शन उपलब्ध होगा.
  • तिमाही प्लान: सुपर और प्रीमियम दोनों कैटेगरी के तिमाही (Quarterly) प्लान्स की कीमतों में भी आनुपातिक बढ़ोतरी की गई है.

क्यों बढ़े प्लान के दाम?

कंपनी ने कीमतों में इस इजाफे के पीछे बदलते व्यूइंग पैटर्न (Viewing Pattern) को जिम्मेदार ठहराया है. जियोहॉटस्टार के अनुसार, पिछले एक साल में कनेक्टेड टीवी (Connected TV) और मल्टी-डिवाइस स्ट्रीमिंग में भारी उछाल आया है. लोग अब बड़ी स्क्रीन पर कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं, जिसके लिए हाई-क्वालिटी स्ट्रीमिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की जरूरत है.

हॉलीवुड कंटेंट और अन्य फीचर्स

नए अपडेट के साथ, अब हॉलीवुड कंटेंट को सीधे सुपर और प्रीमियम प्लान्स का हिस्सा बना दिया गया है. मोबाइल यूजर्स को हॉलीवुड फिल्में या सीरीज देखने के लिए एक अलग एड-ऑन (Add-on) पैक लेना होगा. यह बदलाव उन नए यूजर्स के लिए है जो अंतरराष्ट्रीय कंटेंट के शौकीन हैं. राहत की बात यह है कि जियोहॉटस्टार के मौजूदा सब्सक्राइबर्स को फिलहाल बढ़ी हुई कीमतें नहीं देनी होंगी, बशर्ते उनका ‘ऑटो-रिन्यूअल’ (Auto-renewal) मोड एक्टिव रहे. अगर आप अपना प्लान कैंसिल करके दोबारा सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको नए रेट पर भुगतान करना होगा.

