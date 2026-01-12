Hindi Tech

क्या है जेन जी का Zero ट्रेंड? बिना इंटरनेट ऑफ किए ऑनलाइन दुनिया से दूरी बना रही यंग जेनरेशन

Gen Z Zero Trend: जेन जी जेनरेशन के जीरो ट्रेंड का मतलब सोशल मीडिया पर मौजूद रहते हुए भी अपनी प्रोफाइल पर कुछ भी पोस्ट न करना है. युवा अब 'ब्रांड' बनने के बजाय अपनी प्राइवेसी और मानसिक शांति को ज्यादा महत्व दे रहे हैं.

जेन जी पहले हर छोटी-छोटी बात को इंटरनेट पर शेयर करते थे. अब Zero ट्रेंड चलाकर इसे बंद कर रहे हैं.

सोशल मीडिया के शुरुआती दौर में लोग अपनी जिंदगी की हर छोटी-बड़ी बात शेयर करने को बेताब रहते थे, लेकिन अब हवा का रुख बदल गया है. जेन-जी (Gen Z) यानी आज की युवा पीढ़ी एक नए और अनोखे चलन को अपना रही है, जिसे जीरो ट्रेंड (Zero Trend) या पोस्टिंग जीरो (Posting Zero) कहा जा रहा है. यह ट्रेंड दिखावे की इस दुनिया में खामोश रहने की कला है.

क्या है Gen Z का जीरो ट्रेंड?

जीरो ट्रेंड का सीधा सा मतलब है, सोशल मीडिया पर प्रोफाइल का खाली होना. पहले जहां लोग इंस्टाग्राम ग्रिड को सजाने और फेसबुक पर स्टेटस अपडेट करने के लिए घंटों मेहनत करते थे. वहीं, अब जेन-जी अपनी प्रोफाइल पर जीरो पोस्ट रखना पसंद कर रही है. इस ट्रेंड में लोग अकाउंट डिलीट नहीं करते और न ही इंटरनेट बंद करते हैं. वे ऑनलाइन रहते हैं. दूसरों की रील देखते हैं. मीम्स शेयर करते हैं और दोस्तों के पोस्ट लाइक भी करते हैं, लेकिन खुद की प्रोफाइल पर महीनों या सालों तक कोई फोटो या वीडियो अपलोड नहीं करते. उनके लिए अब डिजिटल मौजूदगी का मतलब डिजिटल प्रदर्शन नहीं रह गया है.



आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जेन जी कैसे हर छोटी से छोटी चीज को इंटरनेट पर शेयर करते थे, जिसे अब उन्होंने बंद कर दिया है. क्रिएटर योगेन्द्र को आप सुन सकते हैं कि वे कैसे जेन जी के जीरो ट्रेंड को लोगों से शेयर कर रहे हैं.

बिना इंटरनेट Off किए लोग कैसे बना रहे हैं दूरी?

इंटरनेट बंद करना या डिजिटल डिटॉक्स पर जाना अब पुरानी बात हो गई है. आज के युवा घोस्ट मोड (Ghost Mode) में रहना पसंद कर रहे हैं. इसके पीछे कई बड़े कारण हैं,

परफॉर्मेंस का दबाव: सोशल मीडिया अब मौज-मस्ती से ज्यादा खुद को एक ब्रांड की तरह पेश करने का जरिया बन गया है. लाइक्स, कमेंट्स और परफेक्ट एंगल के चक्कर में होने वाली दिमागी थकान (Burnout) से बचने के लिए युवाओं ने पोस्ट करना ही छोड़ दिया है.

प्राइवेसी की चिंता : पब्लिक फीड पर अपनी निजी जिंदगी को जगजाहिर करना अब जेन-जी को असुरक्षित लगता है. वे अब क्लोज फ्रेंड्स (Close Friends) या प्राइवेट स्टोरीज के जरिए केवल चुनिंदा लोगों से ही जुड़े रहना चाहते हैं.

: पब्लिक फीड पर अपनी निजी जिंदगी को जगजाहिर करना अब जेन-जी को असुरक्षित लगता है. वे अब क्लोज फ्रेंड्स (Close Friends) या प्राइवेट स्टोरीज के जरिए केवल चुनिंदा लोगों से ही जुड़े रहना चाहते हैं. कंपैरिजन से बचाव: दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर होने वाली हीन भावना से बचने का सबसे अच्छा तरीका उन्होंने यही निकाला है कि वे इस दौड़ का हिस्सा ही न बनें.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या होगा इसका असर?

अगर लोग पोस्ट करना बंद कर देंगे, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए यह खतरे की घंटी है. इसका असर कुछ इस तरह दिख सकता है,

आर्टिफिशियल और बनावटी कंटेंट : जब आम लोग अपनी असली जिंदगी शेयर करना बंद कर देंगे, तो फीड केवल विज्ञापनों, इन्फ्लुएंसर्स के पेड प्रमोशन और एआई-जनरेटेड कंटेंट से भर जाएगी. इससे प्लेटफॉर्म्स का मानवीय टच (Human Touch) खत्म हो जाएगा.

एंगेजमेंट में बदलाव : फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स एल्गोरिदम के जरिए चलते हैं. अगर यूजर जेनरेटेड कंटेंट कम होगा, तो ऐप्स का इस्तेमाल केवल कंजम्पशन (देखने) के लिए होगा, क्रिएशन के लिए नहीं.

: फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स एल्गोरिदम के जरिए चलते हैं. अगर यूजर जेनरेटेड कंटेंट कम होगा, तो ऐप्स का इस्तेमाल केवल कंजम्पशन (देखने) के लिए होगा, क्रिएशन के लिए नहीं. कम्युनिटी का खत्म होना: सोशल मीडिया का असली मकसद लोगों को जोड़ना था. जीरो ट्रेंड के कारण यह केवल एक ब्रॉडकास्टिंग मशीन बनकर रह जाएगा, जहां आपसी बातचीत और असल जुड़ाव गायब हो जाएगा.

