HMD Global ने अपने लो बजट रेंज सेगमेंट में एक नया स्मार्टफोन Nokia C01 Plus लॉन्च कर दिया है जो कि पिछले साल लॉन्च हुए Nokia C01 का ही अपग्रेडेड वर्जन है. Nokia C01 Plus में कई अपग्रेडेड फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स का उपयोग किया गया है. यह एंड्राइड 11 गो एडिशन पर आधारित हे और इसमें खास फीचर के तौर पर स्पैल्श प्रूफ केसिंग का उपयोग किया गया है. इसके अलावा फोन में 3,000mAh की डिचेबल बैटरी दी गई है.

Nokia C01 Plus: कीमत व उपलब्धता

Nokia C01 Plus को फिलहाल कंपनी ने रशिया में लॉन्च किया है और इसकी कीमत RUB 6,490 यानि 6,600 रुपये है. इसमें 1GB रैम के साथ 16GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. रशिया में यह प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध हो गया है. इसे ब्लू और पर्पल कलर वेरिएंट में खरीदा जा सकता है. हालांकि, कंपनी ने भारत व अन्य देशों में इस स्मार्टफोन के लॉन्च को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है.

Nokia C01 Plus: स्पेसिफिकेशन्स

Nokia C01 Plus एंड्राइड 11 गो एडिशन पर आधारित हे और इसमें 5.45 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है. इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 720×1,440 पिक्सल है और यह 18:9 आस्पेक्ट रेश्यो के साथ आता है. यह स्मार्टफोन octa-core Unisoc SC9863a प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें दी गई स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 128GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है.

Nokia C01 Plus स्मार्टफोन में फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ 5MP का रियर कैमरा दिया गया है. वहीं इसमें 5MP का ही फ्रंट कैमरा दिया गया है जो कि एलईडी फ्लैश के साथ आता है. पावर बैकअप के लिए इस स्मार्टफोन में यूजर्स को 3,000mAh की बैटरी मिलेगी. कनेक्टिविटी फीचर्स के तौर पर इसमें 4G LTE, वाईफाई, ब्लूटूथ 4.2, जीपीएस, एफएम रेडियो, माइक्रो यूएसबी पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक दिए गए हैं. Nokia C01 Plus का वजन मात्र 157 ग्राम है.