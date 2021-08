टेलिकॉम कंपनियां अपने यूजर्स को बेहतर बेनिफिट्स देने के लिए आए दिन बाजार में नए प्लान लॉन्च कर रही हैं. ​इसमें लंबी अवधि से लेकर कम वैलिडिटी वाले प्लान भी शामिल है. यहां तक आपको कम कीमत वाले ऐसे प्लान भी मिल जाएंगे जो कि शानदार फीचर्स से लैस हैं. यदि आप ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते और सस्ते प्लान की तलाश कर रहे हैं तो इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं. आज हम आपको Jio और Airtel और Vi के 100 रुपये से कम कीमत वाले प्रीपेड प्लान्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं.Also Read - Amazon Great Freedom Festival Sale में इन स्मार्टफोन पर मिलेगी जबरदस्त छूट

Jio का 98 रुपये वाला प्लान

Jio के सबसे सस्ते प्लान की कीमत 98 रुपये है. यह प्लान 14 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें आपको डेली 1.5GB डाटा मिलेगा. यानि वैलिडिटी के दौरान आप कुल 21GB डाटा का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा प्लान में सभी नेटवर्क पर फ्री कॉलिंग की भी सुविधा दी जा रही है. हालांकि, इसमें आपको फ्री एसएमएस नहीं मिलेंगे. लेकिन प्लान के साथ Jio ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है.

Vi का 99 रुपये वाला प्लान

Vi भी अपने यूजर्स के लिए 99 रुपये वाला प्रीपेड प्लान पेश कर चुका है. जो कि 18 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इस प्लान में आपको टोटल 1GB डाटा का लाभ मिलेगा. लेकिन आप अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ उठा सकते हैं और वह भी किसी भी नेटवर्क पर. इस प्लान के साथ भी यूजर्स को फ्री एसएमएस की सुविधा नहीं मिलेगी.

Airtel का 19 रुपये वाला प्लान

अन्य प्लान्स को देखते हुए Airtel के इस प्लान की कीमत बेहद ही कम है. लेकिन यह कंपनी का अनलिमिटेड प्लान है और केवल 2 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इस प्लान में आपको 200MB डाटा मिलेगा. साथ ही सभी नेटवर्क पर फ्री कॉलिंग की भी सुविधा दी जा रही है. लेकिन इसके साथ भी एसएमएस की सुविधा उपलब्ध नहीं है.