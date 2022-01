108MP Camera Smartphone Under Rs 20,000: आजकल लोगों के बीच स्मार्टफोन केवल कॉलिंग या मैसेजिंग के लिए उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि अब स्मार्टफोन के जरिए फोटोग्राफी का शौक भी पूरा किया जा रहा है. (Smartphone For Photography) बाजार में कई ऐसे स्मार्टफोन दस्तक दे रहे हैं जो कि (Best Smartphone Under Rs 20000) यूजर्स को शानदार फोटोग्राफी एक्सपीरियंस प्रदान करने में सक्षम है. पिछले कुछ महीनों में बाजार में 108MP कैमरे वाले कई स्मार्टफोन ने दस्तक दी है और खास बात है कि इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है. यहां हम आपको 108MP वाले कुछ ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो कि 20,000 रुपये से कम कीमत में आते हैं.Also Read - Aadhaar Card Mobile Number Update: आधार कार्ड में नया मोबाइल नंबर करना है बहुत आसान, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10 Pro Max की कीमत 18,999 रुपये है और यह 108MP क्वाड​ रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. इस स्मार्टफोन में आपको शानदार कैमरा क्वालिटी के साथ ही 5020MAh की दमदार बैटरी क्षमता भी मिलेगी. इसमें 6.67 इंच की फुल एचडी+ एमोलेड डिस्प्ले दी गई है और यह Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर से लैस है. इसमें 64GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मौजूद है.

Realme 8 Pro

Realme 8 Pro की बात करें तो इस स्माटफोन को भी आप 17,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसमें फोटोग्राफी के लिए क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है और इसका प्राइमरी सेंसर 108MP का है, जबकि सेल्फी के लिए यूजर्स को 16MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा. यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 4500mAh की बैटरी दी गई है.

Moto G60

Moto G60 को आप केवल 17,999 रुपये में खरीद सकते हैं और यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर से लैस है. इसमें 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है और फोटोग्राफी के लिए 108MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. सेल्फी के लिए इसमें यूजर्स को 32MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा. इसमें 6000mAh की बैटरी और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.78 इंच की डिस्प्ले दी गई है.