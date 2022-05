Xiaomi Mi 11X Pro 5G Price Cut in India: अगर आप 108MP कैमरे वाले Xiaomi के लोकप्रिय स्मार्टफोन Mi 11X Pro 5G को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. कंपनी ने इस स्मार्टफोन की कीमत में कटौती कर दी है, (108MP Camera Smartphone) जिसके बाद यह बेहद ही कम कीमत में सेल के लिए उपलब्ध हो रहा है. (Best Smartphone For Camera) इस स्मार्टफोन में न केवल (Xiaomi India) शानदार कैमरा क्वालिटी बल्कि, 4520mAh की दमदार बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर की भी सुविधा मिलेगी.Also Read - नासा ने शेयर की इनसाइट मार्स लैंडर से एक आखिरी सेल्फी

Mi 11X Pro 5G की नई कीमत

Mi 11X Pro 5G स्मार्टफोन की कीमत (Xiaomi Mi 11X Pro 5G Price in India) में आधिकारिक तौर पर 3,000 रुपये की कटौती की गई है. जिसके बाद आप इस स्मार्टफोन के 8GB + 128GB स्टोरेज मॉडल को मात्र 36,999 रुपये में घर ले जा सकते हैं. इसके अलावा 8GB + 256GB स्टोरेज मॉडल अब 38,999 रुपये में उपलब्ध हो रहा है.

बता दें कि नई कीमत के साथ यह स्मार्टफोन कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और ई-कॉमर्स साइट अमेजन इंडिया (Amazon India) पर लिस्ट हो गया है. इसे कॉस्मिक ब्लैक, लूनर वाइट और सेलेस्टियल सिल्वर कलर ऑप्शन खरीदा जा सकता है. सबसे खास बात है कि अगर आप इस स्मार्टफोन को अमेजन इंडिया से खरीदते हैं तो आपको 16,500 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा.

Mi 11X Pro 5G की खासियत

Mi 11X Pro 5G स्मार्टफोन को Qualcomm Snapdragon 888 5G प्रोसेसर पर पेश किया गया है और इसमें पावर बैकअप के लिए 4520mAH की बैटरी मिलेगी जो कि 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.67 इंच की फुल एचडी+ डिस्प्ले दी गई है. फोन की खासियत इसका कैमरा है. इसमें आपको 108MP का प्राइमरी सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 5MP का मैक्रो सेंसर दिया गया है. जबकि फ्रंट कैमरा 20MP का है.