Nokia 8110 Feature Phone: मोबाइल फोन की दुनिया में Nokia एक ऐसा ब्रांड रहा है जिसने एकछत्र राज किया है. एक समय में लोगों के बीच इस ब्रांड के फोन की दीवानगी सिर चढ़ कर बोल रही थी. लेकिन जैसे-जैसे चाइनीज ब्रांड में (Nokia Phone) बाजार में दस्तक दी, वैसे ही Nokia का क्रेज कम होने लगा. अब Nokia फिर से बाजार में (Feature Phone in India) अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है. (nokia 8110 old model for sale) लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि Nokia के प्रति लोगों की दीवानगी अभी भी कम नहीं हुई है और यही वजह है कि कंपनी का 26 साल पुरान फोन Nokia 8110 एक बार फिर से डिमांड में आ गया है.

फिर डिमांड में आया 26 साल पुराना फोन

स्मार्टफोन की दुनिया पिछले कुछ सालों में पूरी तरह से बदल गई है और आज आपको कई ब्रांड्स के साथ ही अलग-अलग बजट रेंज के स्मार्टफोन आसानी से मिल जाएंगे. खास बता है कि अब कंपनियां यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्मार्टफोन पेश कर रही हैं. इस बीच Nokia का 26 साल पुराना फोन Nokia 8110 एक बार फिर से डिमांड में आ गया है. यह कंपनी का एक ऐसा फोन है जिसने लंबे समय तक बाजार में राज किया था और अब फिर से लोग स्मार्टफोन छोड़ फीचर फोन की तरफ रूख कर रहे हैं.

Nokia 8110 की बात करें तो इस फोन ने 26 साल पहले यानि 1996 में बाजार में दस्तक दी थी. उस समय लोगों के बीच यह एक बेहद ही लोकप्रिय फोन था और डिजाइन की वजह से इसे 'बनाना फोन' भी कहा जाता था. उस दौरान यह फोन हॉलीवुड की फिल्म Matrix में पहली बार देखा गया था. जिसके बाद लोगों के बीच उसे खरीदने की होड़ लग गई थी. सालों पहले बंद हो चुके इस फोन की डिमांड फिर से बढ़ गई है और लोग इसे धड़ल्ले से खरीद रहे हैं.

इतना महंगा बिक रहा है ये फोन

Nokia 8110 की बात करें तो यह फोन फिलहाल यूजर्स में eBay के जरिए बिक रहा है. जहां इसकी कीमत 500 डॉलर यानि करीब 40,000 रुपये है. जबकि इसका सेकेंड हैंड मॉडल 55 डॉलर यानि लगभग 4,280 रुपये से लेकर 200 डॉलर यानि करीब 15,600 रुपये की कीमत में बिक रहा है. हालांकि, भारत में यह सेल के लिए उपलब्ध नहीं है.