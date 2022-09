नई दिल्ली: स्मार्टफोन की बैटरी की दिक्कत आम है. अगर आपकी भी स्मार्टफोन की बैटरी बहुत जल्‍दी खत्म होती है, तो हम आपको फोन की 4 ऐसी सेटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको करने के बाद आपके फोन का डाटा और बैटरी लंबे समय तक चलेगी. इन सेटिंग के बारे में यूजर्स को पता नहीं होता है. इनको यूज करना बहुत आसान है. सेटिंग जानने से पहले जान लीजिए एक जरूरी टिप्स, जिससे फोन की बैटरी को बचा सकते हैं.Also Read - Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro 5G launch: लॉन्च से पहले लीक हुआ Xiaomi के इस धाकड़ फोन का लुक, लोगों ने कहा- काला टीका लगाओ

फोन में ईयरफोन लगा न छोड़े

फोन में ईयरफोन लगाकर रखने से फोन की बैटरी लगातार कम होती है. इससे फोन की बैटरी जल्दी खर्च होने लगती है. इसलिए अगर आप हेडफोन का यूज नहीं कर रहे तो उसे फोन से निकालकर रख दें. सोते समय भी फोन में ईयरफोन लगाकर न छोडें.

सेटिंग

फेसबुक भी ऐसी ऐप जो मोबाइल के बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग करती रहती है. जिससे फोन की बैटरी खर्च होती रहती है. लेकिन इस सेटिंग को करके आप अपने फोन की बैटरी को बचा सकते हैं.

इसके लिए अपनी फेसबुक प्रोफाइल को ओपन करें. यहां आपको तीन लाइन दिखाई देंगी उस पर टैप करें. टैप करने के बाद आपको Data Saver का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर टैप करके उसे ऑन कर दें. अब यहां पर अपने आप प्ले होने वाले फोटो और वीडियो प्ले नहीं होंगे. बैटरी और डाटा भी ज्यादा खर्च नहीं होगा.

Developer ऑप्शन को ऑफ कर दें

सेटिंग में जाकर Developer ऑप्शन को ऑफ कर दें. इसका ज्यादातर यूजर्स यूज नहीं करते. इसके ऑन रहने से फोन में इंटरनल प्रोसेसिंग चलती रहती है और बैटरी लो होती रहती है.

Wi-Fi ऑप्शन पर जाएं

फोन की सेटिंग में जाकर Wi-Fi ऑप्शन पर टैप करें. Wi-Fi की सेटिंग में जाकर Keep Wi-Fi on during Sleep ऑप्शन को Never कर दें.

WhatsApp की इस सेटिंग को कर दें ऑफ

WhatsApp की सेटिंग में Data Usage में जाकर Auto Download को बंद कर दें. इससे WhatsApp के जरिए आने वाले इमेज और वीडियो अपने आप डाउनलोड होना बंद हो जाएंगे इससे आपके फोन की बैटरी भी कम खर्च होगी और डाटा भी. इसके नीचे दिए गए दोनों ऑप्शन को भी आपको ऑफ कर देना है.