Best noise cancelling headphones in India: नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स की पॉप्युलैरिटी लगातार बढ़ रही है. वर्क फ्रॉम होम की वजह से ऐक्टिव नॉइज कैंसलेशन के साथ आने वाले हेडफोन्स ज्यादा पसंद किए जाने लगे हैं. ऐसे हेडफोन बाहर होने वाले शोर को काफी हद तक कम कर देते हैं. इससे म्यूजिक सुनने या फिल्म देखने के दौरान शानदार एक्सपीरियंस मिलता है. अगर आप भी नॉइज कैंसलिंग हेडफोन लेने की तैयारी में हैं, तो यहां दी गई डीटेल देखें. यहां हम आपको भारत में मिलने वाले 5 बेस्ट नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स (5 Best noise cancelling headphones in India) के बारे में बता रहे हैं. Also Read - 5 Best noise cancelling headphones: 5 धांसू हेडफोन, म्यूजिक सुनने के लिए हैं शानदार

Shure AONIC 50

Shure AONIC 50 मार्केट में उपलब्ध बेस्ट नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स में से एक है. यह स्टूडियो यूज के लिए सर्टिफाइड है. इसमें कंट्रोल्स के लिए फिंगरटिप टच रिस्पॉन्स मिलता है. Shure AONIC 50 हेडफोन में एनवॉयरमेंट मोड दिया गया है, जिससे आप जब चाहें आसानी से नॉइज कैंसलेशन को रोक सकते हैं. ऐमजॉन पर यह हेडफोन 34,999 रुपये में उपलब्ध है.

Sony WH-1000XM4

Sony WH-1000XM4 इंडियन मार्केट में उपलब्ध सबसे बेहतरीन नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स में शामिल है. इस हेडफोन में शानदार साउंड क्वॉलिटी के साथ जबरदस्त नॉइज कैंसलेशन परफॉर्मेंस मिलता है. ऐमजॉन पर Sony WH-1000XM4 हेडफोन 29,990 रुपये में उपलब्ध है.

Bose Noise Cancelling Headphones 700

बोस के इस नॉइज कैंसलिंग हेडफोन की डिजाइन काफी शानदार है. स्लीक हेड बैंड और स्टाइलिश ईयर कप डिजाइन इसे भारतीय बाजार में उपलब्ध बेस्ट नॉइज कैंसलिंग हेडफोन में से एक बनाता है. इसमें भी आपको अच्छी साउंड क्वॉलिटी और बेहतरीन नॉइज कैंसलेशन मिलेगा. इसकी कीमत ऐमजॉन पर इस समय 34,500 रुपये है.

Sennheiser Momentum 3 Wireless

Sennheiser Momentum 3 Wireless भी काफी पॉप्युलर फ्लैगशिप हेडफोन है. इसमें शानदार ऑडियो परफॉर्मेंस के साथ कई फीचर्स दिए गए हैं. Sennheiser के इस हेडफोन में ऐक्टिव नॉइज कैंसलेशन के साथ ऑटो ऑन/ऑफ, स्मार्ट पॉज, तीन ANC मोड्स, ऐमजॉन अलेक्सा, सीरी व गूगल असिस्टेंट इंटीग्रेशन और सिंक विथ Sennheiser Smart Control ऐप जैसे फीचर मिलेंगे. ऐमजॉन पर यह हेडफोन 34,990 रुपये में बेचा जा रहा है.

Sony WH-XB900N

Sony WH-XB900N कम दाम वाले बेस्ट नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स में से एक है. इसकी डिजाइन कंपनी के फ्लैगशिप हेडफोन्स से ली गई है. सोनी के इस हेडफोन में एम्बिएंट नॉइज एडजस्टमेंट, क्विक चार्जिंग और टच कंट्रोल्स जैसे कई शानदार फीचर दिए गए हैं. अगर कम दाम में नॉइज कैंसलिंग हेडफोन खरीदना चाह रहे हैं, तो Sony WH-XB900N बेस्ट ऑप्शन रहेगा. ऐमजॉन पर यह हेडफोन 16,990 रुपये में उपलब्ध है.