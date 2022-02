Chinese Apps Ban in India: भारत सरकार ने एक बार फिर से डिजिटल स्ट्राइक शुरू कर दी है और सामने आई रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने भारत में 54 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है. जिसे जानकार यूजर्स को झटका लगेगा, क्योंकि इस लिस्ट में कई ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जिनका काफी उपयोग किया जाता है. बता दें कि हाल ही में लोकप्रिय गेम Free Fire को गूगल प्ले स्टोर व ऐप स्टोर से हटा दिया गया है. ऐसे में लोगों के मन में यही सवाल है कि कहीं इस ऐप को बैन तो नहीं कर दिया गया. आइए जानते हैं भारत में बैन किए गए 54 चाइनीज ऐप्स के बारे में डिटेल से.Also Read - सरकार ने 54 और 'चीनी' ऐप्स को किया बैन, सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए प्रतिबंध: सूत्र

भारत में बैन हुए चाइनीज ऐप्स

​पिछले कुछ समय से भारत सरकार डिजिटल स्ट्राइक चला रही है और इस दौरान कई चाइनीज ऐप्स को बैन किया जा चुका है. वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने एक बार फिर से चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया है और इस बार लिस्ट में 54 ऐप्स शामिल हैं. सामने आई रिपोर्ट के अनुसार ये सभी पहले बैन हुए ऐप्स के क्लोन हैं. रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि सरकार ने सिक्योरिटी के लिहाज से इन ऐप्स का बैन करने का फैसला लिया है.

इन ऐप्स पर लगा बैन

सामने आई रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार ने 54 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया है. इस लिस्ट में कई ऐसे ऐप्स शामिल हैं जो कि यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं और इनका आम जीवन में काफी उपयोग भी किया जाता है. हालांकि, अभी इन ऐप्स की पूरी लिस्ट सामने नहीं आई है. लेकिन रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इस लिस्ट में Beauty Camera: Sweet Selfie HD, Beauty Camera – Selfie Camera, Equalizer & Bass Booster, CamCard for SalesForce Ent, Isoland 2: Ashes of Time Lite, Viva Video Editor, Tencent Xriver, Onmyoji Chess, Onmyoji Arena और AppLock, Dual Space Lite जैसे ऐप्स शामिल हैं.