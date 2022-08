मेटा और जियो प्लेटफॉर्म्स ने व्हाट्सएप पर JioMart के साथ एंड-टू-एंड शॉपिंग प्लैटफॉर्म पेश करने के लिए साझेदारी की है. खरीदार अब ऐप के ग्रोसरी कैटलॉग से आइटम चुन सकेंगे, उन्हें कार्ट में जोड़ सकेंगे और यहां तक कि व्हाट्सएप चैट को छोड़े बिना JioMart पर भुगतान भी कर सकेंगे.Also Read - एलन मस्क की वजह से गैरेज में सोती हैं उनकी मां, अपने इंटरव्यू में मां ने खोले कई राज

WhatsApp की मदद से JioMart पर शॉपिंग कैसे करें:

JioMart पर WhatsApp के जरिये शॉपिंग किया जा सकता है अब. स्टेप बाई स्टेप जानिये कैसे

1. WhatsApp खोलें और JioMart नंबर 7977079770 पर Hi भेजें

2. फिर आपको Get Started विकल्प के साथ एक बधाई संदेश दिखाई देगा.

3. अब कैटलॉग देखें पर टैप करें

4. अब अपना पिन कोड डालें.

5. अब आप फलों और सब्जियों, पेय पदार्थों, व्यक्तिगत देखभाल, मां और शिशु देखभाल आदि सहित श्रेणियों के माध्यम से ब्राउज कर सकते हैं.

6. अपने कार्ट में कोई आइटम जोड़ने के लिए, + आइकन पर टैप करें.

7. एक बार हो जाने के बाद, आप ऊपरी दाएं कोने में कार्ट आइकन पर टैप करके कार्ट में जा सकते हैं या स्क्रीन के नीचे कार्ट देखें विकल्प पर टैप कर सकते हैं.

8. संकेत मिलने पर अब आप अपना पता प्रदान कर सकते हैं और भुगतान विधि चुन सकते हैं. आप कैश ऑन डिलीवरी, पे ऑन जियोमार्ट, पे ऑन व्हाट्सएप का विकल्प चुन सकते हैं.

रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण भारत को दुनिया के अग्रणी डिजिटल समाज के रूप में आगे बढ़ाना है. जब Jio प्लेटफॉर्म्स और मेटा ने 2020 में हमारी साझेदारी की घोषणा की, तो मार्क और मैंने अधिक लोगों और व्यवसायों को ऑनलाइन लाने और वास्तव में अभिनव समाधान बनाने का एक दृष्टिकोण साझा किया जो प्रत्येक भारतीय के दैनिक जीवन में सुविधा जोड़ देगा.