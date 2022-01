5G Deployment on US Airports: अमेरिका के लिए आज का दिन तकनीक के मामले में बेहद ही महत्वपूर्ण है. क्योंकि आज से अमेरिका के करीब 40 बड़े एयरपोर्ट पर 5G नेटवर्क को रोलआउट किया जा रहा है. जिसकी वजह से Air India की फ्लाइट पर प्रभावित हुई हैं. Air India ने 5G नेटवर्क कम्युनिकेशन रोल आउट की वजह (5G Network) से अमेरि​का जाने वाले कई फ्लाइट्स (5G connectivity in india) को रद्द कर दिया है. (5G in Flight) इसकी जानकारी Air India ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से शेयर की है.Also Read - Moto Tab G70 LTE टैबलेट ने भारत में की धमाकेदार एंट्री, पानी में भी नहीं होगा खराब, जानिए कीमत और फीचर्स

Air India ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें कहा गया है ‘संयुक्त राज्य अमेरिका में 5G कम्युनिकेशन की तैनाती के कारण, भारत से यूएसए के लिए हमारे संचालन में 19 जनवरी 2022 से विमान को रद्द किया जा रहा है. इसके लिए बारे में जल्द ही अपडेट जारी किया जाएगा.’ इसके बाद कंपनी ने अगला ​ट्वीट जारी कर बताया कि फ्लाइट AI101/102 DEL/JFK/DEL, AI173/174 DEL/SFO/DEL, AI127/126 DEL/ORD/DEL और AI191/144 BOM/EWR/BOM को ऑपरेट नहीं किया जाएगा.’ Also Read - Corona Vaccine Booster Dose: ऐसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, जानिए कौन लगवा सकता है यह डोज

5G नेटवर्क बना मुसीबत

बता दें कि अमेरिकी सरकार 5G Deployment प्लान पर यूएस फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) भी सवाल उठा चुकी है. फेडरेशन ने सरकार से कहा है कि G टेक्नोलॉजी की वजह से एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाला अल्टीमीटर (Altimeter) प्रभावित हो सकता है. Altimeter एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यह मापता है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर फ्लाइट उड़ रही है. इसके अलावा यूनाइटेड एयरलाइंस ने भी एक बयान में कहा कि अमेरिका की सरकार का ये प्लान विमान सेवा को गंभीर तौर पर प्रभावित कर सकता है. Also Read - Xiaomi 11T Pro 5G आज भारत में होगा लॉन्च, यहां देखें लाइव स्ट्रीम, जानें संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन्स