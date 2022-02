5G Spectrum Auction: भारत में 5G सर्विस का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब जल्द ही इसकी सुविधा शुरू होने वाली है. दूरसंचार विभाग और TRAI ने 5G सर्विस रोलआउट (5G Rollout) को लेकर लगभग पूरी तैयारी कर ली है. सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 5G स्पेक्ट्रम की निलामी मई में आयोजित की जा सकती है. बता दें कि 4G की तुलना में 5G की स्पीड 10 गुना अधिक होगी, यानि 5G आने के बाद आप चंद सेकेंड में मूवी (5G in India) डाउनलोड कर सकेंगे.Also Read - Redmi Note 11 की सेल दोपहर 12 बजे होगी शुरू, मिल रहा है 1,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट, ऐसे उठा सकते हैं लाभ

मई में होगी 5G स्पेक्ट्रमी की निलामी

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दूरसंचार सचिव के.राजारमन के मुताबिक ट्राई की ओर से मार्च तक 5G के लिए सिफारिशें भेजने के बाद एक महीने का अतिरिक्त समय लेगा. दूरसंचार विभाग को ट्राई (TRAI) से सिफारिश मिलने के बाद ही स्पेक्ट्रम की नीलमी शुरू होगी. ऐसे में उम्मीद है कि 5G स्पेक्ट्रम की निलीमी मई में शुरू हो सकती है. बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि मार्च तक 5G के लिए सिफारिश की जाएगी.

वहीं PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार सचिव के राजारमन ने कहा कि TRAI की ओर से मार्च तक सिफारिश भेजने के बाद 60 से 120 का समय लगेगा. साथ ही यह भी कहा गया है कि TRAI से सिफारिश यानि रेकमंडेशन मिलने के दिन से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होने में दो महीने का समय लगेगा. लेकिन अभी तक नीलामी की डेट की घोषणा नहीं की गई है.

4G की तुलना में 10 गुना होगी स्पीड

सामने आई रिपोर्ट के अनुसार 4G की तुलना में 5G स्पीड 10 गुना अधिक होगी. यानि आने वाले समय में 10 गुना अधिक इंटरनेट स्पीड का लाभ उठाने का मौका मिलेगा. बता दें कि दूरसंचार विभाग ट्राई से स्पेक्ट्रम की कीमत, स्पेक्ट्रम आवंटन के प्रोसेस, स्पेक्ट्रम के ब्लॉक आकार, भुगतान के नियमों और शर्तों की जानकारी मांगता है. DoT यानि दूरसंचार विभाग और Digital Communications Commission (DCC) मिलकर TRAI द्वारा सुझाए गए सिफारिशों निर्णय लेंगे.