6000mAh Battery Smartphone: आजकल स्मार्टफोन का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है और यूजर्स इसे कॉ​लिंग से इंटरनेट तक अपना काफी समय स्मार्टफोन पर ही बिताते हैं. ऐसे में स्मार्टफोन में अधिक बैटरी क्षमता का होना बेहद जरूरी है क्योंकि बड़ी बैटरी लंबे समय तक आपका साथ दे सकती है. अगर आप भी कोई ऐसा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जो कि लंबी बैटरी क्षमता देने में सक्षम हो, तो इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. अब आप 15,000 रुपये से कम कीमत में भी 6000mAh की दमदार बैटरी क्षमता वाले स्मार्टफोन खरीद सकते हैं. यहां हम ऐसे ही स्मार्टफोन की लिस्ट लेकर आए हैं.Also Read - Xiaomi यूजर्स को झटका! महंगे हो गए Redmi 9, Redmi 9 Power, Redmi 9 Prime, Redmi 9i समेत कई स्मार्टफोन

Redmi 9 Power

कीमत: 11,499 रुपये

Redmi 9 Power में 6000mAh की बैटरी क्षमता दी गई है जो कि सिंगल चार्ज में लंबे समय तक आपका साथ दे सकती है. इसमें 48MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जबकि सेल्फी के लिए इसमें यूजर्स को 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है. इसमें 6.53 इंच की फुल एचडी+ डिस्प्ले दी गई है. यह Qualcomm Snapdragon 662 प्रोसेसर पर काम करता है. Also Read - चाइनीज स्मार्टफोन पर महंगाई की मार, Xiaomi के बाद अब Poco ने बढ़ाई अपनी इस सस्ते स्मार्टफोन की कीमत

Samsung Galaxy F22

कीमत: 11,149 रुपये

Samsung Galaxy F22 में भी आपको 6000mAh की बैटरी क्षमता मिलेगी और इसे Octa-Core Mediatek Helio G80 प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 6.4 इंच की एचडी+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है. फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है और इसका प्राइमरी सेंसर 48MP का है. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है. Also Read - Micromax In 2b vs Redmi 9 Power: जानें कीमत और फीचर्स की दौड़ में कौन निकला आगे?

POCO M3

कीमत: 11,499 रुपये

POCO M3 को Qualcomm Snapdragon 662 प्रोसेसर पर पेश किया गया है और इसमें 6.53 इंच की फुल एचडी+ डिस्प्ले दी गई है. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है और इसका मेन सेंसर 48MP का है. जबकि सेल्फी के लिए इसमें यूजर्स को 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. फोन में पावर बैकअप के लिए 6,000mAh की बैटरी क्षमता दी गई है जो कि 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.