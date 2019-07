Tata Sky vs D2h vs Dish TV vs Airtel Digital TV: भारत में टेलीकॉम कंपनियों की तरह DTH (डायरेक्ट टू होम) सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच भी कड़ी टक्कर है। अगर आप भी नया DTH कनेक्शन लेने प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि मार्केट में मौजूद ऑप्शन में आपके लिए कौन-सा बेहतर ऑप्शन (Best DTH Service provider in India) हो सकता है। मौजूदा वक्त में मार्केट में Tata Sky, Dish TV, D2h और Airtel Digital TV में कड़ी टक्कर है। हर सर्विस प्रोवाइडर की अपनी-अपनी खासियत और खामियां (Set top Box Price And Features) हैं, जिन्हें कनेक्शन लेने से पहले आपको जान लेना चाहिए। आइए एक नजर डालते हैं मार्केट में मौजदू DTH सर्विस प्रोवाइडर (Tata Sky vs D2h vs Dish TV vs Airtel Digital TV) के सेट-टॉप बॉक्स की कीमतें और कनेक्शन के साथ मिलने वाले फीचर्स के बारे में।

Tata Sky Set top Box Price And Features

Tata Sky अपने ग्राहकों को चार प्रकार के सेट-टॉप बॉक्स ऑफर करता है। कंपनी का बेसिक सेट-टॉप बॉक्स Tata Sky SD की कीमत 1,399 रुपये है, जो यूजर्स को DVD क्वालिटी पिक्चर और CD क्वालिटी ऑडियो ऑफर करता है। कंपनी का अगला सेटटॉप बॉक्स Tata Sky HD है जिसकी कीमत 1,499 रुपये है जो कि 1080i वीडियो क्वालिटी और 16:9 एस्पेक्ट रेश्यो वाली वीडियो क्वालिटी के साथ Dolby Digital Surround Sound ऑफर करता है। इसके बाद कंपनी का Tata Sky 4K सेटटॉप बॉक्स आता है जिसकी कीमत 6,400 रुपये है जो कि full HD रेज्यूलेशन 4K UHD रेज्यूलेशन के साथ आता है। ये 4K TV एक्सपीरिएंस ऑफर करता है।

कंपनी का सबसे महंगा सेटटॉप बॉक्स Tata Sky+ HD है जिसकी कीमत 9,300 रुपये है। इस सेटटॉप बॉक्स में यूजर्स को 1080i रेज्यूलेशन की पिक्चर क्वालिटी और Dolby Digital Surround Sound एक्सपीरिएंस मिलता है। इसके साथ ही इसमें NDTV, ToI, CricketBuzz और भी कई वेब ऐप्स मिलते हैं।

कंपनी का ये सेटटॉप बॉक्स 3D Ready है जिसके साथ 500GB हार्ड डिस्क मिलती है लाइव टीवी रिकॉर्ड करने के लिए। इसके साथ ही यूजर्स को प्ले और पॉज का ऑप्शन भी मिलता है। इसके साथ ही यूजर्स Tata Sky mobile app से भी अपने पंसदीदा टीवी शो रिकॉर्ड कर सकते हैं।

इसके साथ ही Tata Sky की कई सारी सर्विस जैसे Learn का एक्सेस भी यूजर्स को मिलता है। जहां यूजर्स खाना पकाना, इंग्लिश स्पीकिंग जैसे चीजें सीख सकते हैं। इसके साथ ही Tata Sky स्प्रीच्यूअल सर्विस से यूजर्स सिद्धिविनायक, ओमकारेश्वर, सोमनाथ और दूसरे मंदिर की आरती लाइव टीवी पर देख सकते हैं।

D2h Set top Box Price And Features

D2h का HD RF सेटटॉप बॉक्स की कीमत 1,799 रुपये हैं। इस बॉक्स के साथ DTH ऑपरेटर वीडियोकॉन एक महीने का प्लेटिनम HD कॉम्बो प्लान का फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। इस सेट-टॉप बॉक्स में यूजर्स को लाइव टीवी को पॉज और रिवाइंड करने का ऑपशन मिलता है। इसके साथ ही यूजर्स अपनी पसंद के शो को रिकॉर्ड को पहले ही शेड्यूल कर सकते हैं।कंपनी की वेबसाइट के मुतबिक यूजर्स को अनलिमिटेड रिकॉडिंग मिलती है लेकिन D2h ने इसकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बताई है।

Dish TV Set top Box Price And Features

Dish TV अपने यूजर्स को दो तरह के सेटटॉप बॉक्स ऑफर करता है। कंपनी का बेसिक सेटटॉप बॉक्स DishNXT है जिसकी कीमत 1,490 रुपये है और कंपनी का हायर सेटटॉप बॉक्स का मॉडल DishNXT HD है जिसकी कीमत 1,590 रुपये है। इस सेटटॉप बॉक्स में यूजर्स को अच्छी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी के साथ हिंदी और इंग्लिंग लैग्वेज का सपोर्ट भी मिलता है।

Dish TV का HD सेटटॉप बॉक्स खरीदने पर एक महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन और 2,000 रुपये के कूपन फ्री मिलते हैं। Dish TV के सेटटॉप बॉक्स में USB drive की मदद से टीवी शो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। कंपनी ये सर्विस एक साल के लिए 169 (+GST) रुपये में ऑफर करता है।

Airtel Digital TV Set top Box Price And Features

Airtel Digital TV का HD सेटटॉप बॉक्स 1,453 रुपये में मिलता है। इसमें आप अपने फेवरेट टीवी शो और मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेटटॉप बॉक्स का रिमोर्ट यूजर्स की टीवी को भी सपोर्ट करता है। एयरटेल अपने यूजर्स को फ्री इंस्टॉलेशन के साथ एक महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफर करता है।