Today’s Deal on Smartphone: स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे यूजर्स को (Best Deal on Smartphone) कई बार अधिक रैम की जरूरत पड़ती है क्योंकि कम रैम के कारण फोन अक्सर हैंग हो जाता है और आप अपना कई जरूरी डाटा उसमें सेव नहीं रख पाते. ऐसे में यदि आप 8GB रैम वाला नया (Flipkart) स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो Oppo A53s आपके लिए एक बेहतर विकल्प (Oppo A53s Price in India) हो सकता है. सबसे अच्छी बात है (5G Smartphone in India) कि यह स्मार्टफोन फिलहाल आकर्षक डिस्काउंट के साथ कम कीमत में उपलब्ध हो रहा है. आइए जानते हैं स्मार्टफोन पर मिलने वाला डिस्काउंट और ऑफर्स के बारे में सबकुछ.Also Read - JioPhone Next: अब बिना रजिस्ट्रेशन भी खरीद सकते हैं JioPhone Next, साथ में मिलेगा 10% डिस्काउंट

उठाएं जबरदस्त डिस्काउंट व ऑफर्स का लाभ

Oppo A53s स्मार्टफोन को कम कीमत में खरीदने का इससे अच्छा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा. यह स्मार्टफोन ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर डिस्काउंट व शानदार ऑफर्स के साथ उपलब्ध हो रहा है. जिसके बाद यूजर्स इसे बेहद ही कम कीमत में घर ले जा सकते हैं. इस स्मार्टफोन की कीमत पर नजर डालें तो इसके 6GB + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 15,990 रुपये है. जबकि 8GB + 128GB मॉडल को 17,990 रुपये में पेश किया गया है. लेकिन Flipkart से इस स्मार्टफोन को खरीदते समय यदि आप ICICI Bank Mastercard Credit Card का उपयोग करते हैं तो आपको 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी. ध्यान रहे ये छूट केवल कार्ड से पहली ट्रांजेक्शन पर ही प्राप्त होगी. इसके अलावा यूजर्स इसे 555 रुपये मासिक ईएमआई के साथ भी खरीद सकते हैं. इतना ही नहीं, स्मार्टफोन पर एक्सचेंज ऑफर की भी सुविधा दी जा रही है. Also Read - Free Fire Redeem Codes 25 November 2021: आज मिल रहे हैं कई शानदार रिवॉर्ड्स, जानें कैसे करें प्राप्त