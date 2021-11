स्मार्टफोन का उपयोग यूजर्स के बीच काफी बढ़ गया है और इसके बिना आप रोजमर्रा (Smartphone Use in Toilet) की जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते. बच्चे हों या बुजुर्ग, आज हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन नजर आता है. ऐसे में कह सकते हैं कि स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी एक अहम हिस्सा बन गया है. शॉपिंग (Smartphone Tips) करनी हो या गेम खेलना हो आप (Smartphone Survey) स्मार्टफोन का ही उपयोग करते हैं. यहां त​क कि लॉकडाउन के दौरान तो (Best Budget Smartphone in India) ऑफिशियल कार्यों के लिए भी स्मार्टफोन का जमकर उपयोग हुआ है. आपको यह जानकर अचंभा होगा कि स्मार्टफोन हमारी जिंदगी में इस कदर जगह बना चुका है कि अब टॉयलेट में भी इसके बिना नहीं जाते. (Facebook) इसका खुलासा अमेरिका में एक सर्वे के माध्यम से हुआ है.Also Read - मिड बजट रेंज स्मार्टफोन Moto G31 भारत में 29 नवंबर को होगा लॉन्च, जानिए क्या होगी संभावित कीमत

अमेरिका की सॉलिटेयर्ड वेबसाइट ने हाल ही में स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले व्यस्कों पर एक सर्वे किया है. इस सर्वे के माध्यम से खुलासा किया गया है कि अमेरिका में 90 प्रतिशत लोग टॉयलेट में भी मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं. सर्वे के मुताबिक 90 में से 53 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कि टॉयलेट में तब तक फोन का उपयोग करते हैं, जब तक कि उनके पैर सुन्न नहीं हो जाते. सर्वे में जानकारी दी गई है कि टॉयलेट में अधिकतर इंस्टाग्राम, रेडिट, टि्वटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अ​त्यधिक समय बीताते हैं. Also Read - Amazon दे रहा है आज 15 हजार रुपये जीतने को मौका, आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ, जानें कैसे?

सॉलिटेयर्ड वेबसाइट के सर्वे में खुलासा किया गया है कि 90% लोग टॉयलेट में मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं. वहीं 50% लोग ऐसे हैं जो कि शादी समारोह में ब्राउजिंग करते हैं. 31% लोग अंतिम संस्कार के दौरान ब्राउजिंग करते हैं. जबकि 99% टेलीविजन देखते हुए फोन चैक करते हैं. इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि कई लोग सोने से पहले और उठने के बाद फोन का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं. ​86% लोग रात को सोने से पहले फोन चैक करते हैं, जबकि 82% लोग सुबह उठते ही फोन को चैक करते हैं. Also Read - BSNL का धमाकेदार ऑफर, 107 रुपये की रिचार्ज में मिलेगा 10GB डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ