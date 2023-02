Aadhaar-PAN Linking: आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक है या नहीं? ऐसे चेक करें

Aadhaar-PAN Linking: अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है. बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं, जिनका उपयोग करने के लिए आपको यह करना होगा. जानिये, क्या आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक है?

आधार कार्ड, पैन से लिंंक है या नहीं, कैसे चेक करें, जानें

Aadhaar-PAN Linking: किसी भी व्यक्ति के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर बहुत सी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है. आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी. हालांकि, इसे न्यूनतम लेट फीस के साथ 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया था.

यदि PAN निष्क्रिय हो जाता है, तो आयकर विभाग यह मान लेगा कि व्यक्ति ने पैन जमा नहीं किया है और इसलिए इसके परिणाम भुगतने के लिए उत्तरदायी है.

अगर आधार को पैन से लिंक 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 के बीच किया गया था तो नागरिकों को जुर्माने के तौर पर 500 रुपये देने का प्रावधान था. हालांकि, अगर कोई अभी भी पिछले साल आधार को पैन से लिंक करने से चूक गया है, तो वे इसे 1 जुलाई 2022 और 31 मार्च 2023 के बीच कर सकते हैं, लेकिन 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

यदि आप अनिश्चित हैं कि आपकी आधार और पैन कार्ड लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है या नहीं, तो आप दंड से बचने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से स्टेटस चेक कर सकते हैं. यहां बता रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं.

PAN और Aadhaar card लिंक है या नहीं, ऐसे पता करें

1) इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.

2) होमपेज पर दिये गए ‘Our Services’ में जाएं और वहां ‘Link Aadhaar’ का विकल्प होगा. उस पर क्लिक करें.

3) इसके बाद ‘Link Aadhaar Know About your Aadhaar PAN linking Status’ पर क्लिक करें.

4) एक नया पेज खुलेगा. यहां आप अपना PAN और Aadhaar Card का विवरण दर्ज करें.

5) एक बार जब आप ये विवरण दर्ज कर देते हैं, उसके बाद ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें.

6) आपके Aadhaar-PAN का स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा.