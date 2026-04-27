By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
24 घंटे AC 16 डिग्री पर चलाने से कितना आएगा बिजली बिल? आसान समझें पूरा हिसाब- किताब
AC Using Tips: गर्मी बढ़ते ही लोग धड़ल्ले से एसी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं. ऐसे क्या कभी आपने सोचा है कि अगर 24 घंटे AC 16 डिग्री पर चलाएं तो कितना बिजली का बिल आएगा.
AC Using Tips: गर्मी बढ़ते ही लोग AC को सीधे 16 डिग्री पर सेट कर देते हैं, ताकि जल्दी ठंडक मिले. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा करने से बिजली का बिल काफी बढ़ सकता है. 16 डिग्री पर AC चलाने का मतलब है कि मशीन को लगातार ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे न सिर्फ बिजली ज्यादा खर्च होती है, बल्कि AC पर भी दबाव बढ़ता है. अगर आप रोज 24 घंटे AC चला रहे हैं, तो इसका असर महीने के बिल में साफ दिखेगा.
एक दिन में कितनी बिजली खर्च होगी?
अगर आपके घर में 1.5 टन का AC है, तो वह आम तौर पर 1.5 से 2 यूनिट प्रति घंटे बिजली खाता है. अब अगर इसे 24 घंटे चलाया जाए, तो यह करीब 36 से 48 यूनिट तक बिजली खर्च कर सकता है. 16 डिग्री पर चलाने से यह खपत और भी बढ़ सकती है, क्योंकि कंप्रेसर बार-बार बंद नहीं होता. यानी जितनी ठंडक आप चाहते हैं, उसके बदले में उतनी ही ज्यादा बिजली खर्च करनी पड़ती है.
महीने का बिजली बिल कितना आएगा?
अब अगर एक यूनिट बिजली की कीमत करीब 8 रुपये मान लें, तो एक दिन का खर्च करीब 300 से 380 रुपये तक पहुंच सकता है. इसे अगर पूरे महीने के हिसाब से देखें, तो बिल करीब 8,500 से 11,500 रुपये तक जा सकता है. कई शहरों में बिजली दर ज्यादा होती है, तो यह बिल और भी बढ़ सकता है. इसलिए 16 डिग्री पर लगातार AC चलाना जेब पर भारी पड़ सकता है.
16 डिग्री पर चलाने से क्या नुकसान होता है?
AC को बहुत कम तापमान पर चलाने से कंप्रेसर लगातार काम करता रहता है. इससे मशीन जल्दी खराब हो सकती है और सर्विस का खर्च भी बढ़ सकता है. साथ ही, शरीर के लिए भी बहुत ठंडी हवा सही नहीं होती. अचानक तापमान बदलने से सर्दी, खांसी या गले की समस्या हो सकती है. इसलिए सिर्फ ठंडक के लिए बहुत कम तापमान रखना हमेशा सही विकल्प नहीं होता.
कैसे कम करें बिजली बिल?
अगर आप बिल बचाना चाहते हैं, तो AC को 24 से 26 डिग्री पर चलाना सबसे सही माना जाता है. इससे कमरे में अच्छी ठंडक भी रहती है और बिजली भी कम खर्च होती है. साथ ही, कमरे को बंद रखें, टाइमर और स्लीप मोड का इस्तेमाल करें. इन्वर्टर AC हो तो और भी बेहतर रहेगा. छोटे-छोटे बदलाव करके आप हर महीने हजारों रुपये बचा सकते हैं और आराम से ठंडक का मजा ले सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अनुमान और औसत बिजली खपत के आधार पर दी गई है. बिजली का बिल…बिजली की दर, AC का मॉडल, टन क्षमता, स्टार रेटिंग पर निर्भर करता है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Technology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें