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AC की गैस बार-बार भरवाकर हो गए हैं परेशान? इन आसान तरीकों से दूर करें लीकेज प्रॉब्लम

AC Gas Leakage: आपने ध्यान दिया होगा कि गर्मी में AC की गैस बार-बार खत्म होने लगती है. जानिए इसके लीकेज के कारण, रिफिलिंग खर्च, लीकेज पहचानने के आसान तरीके.

AC के अंदर रेफ्रिजरेंट गैस होती है, जो कमरे को ठंडा करने का काम करती है. (Photo from AI)

देशभर में पड़ रही तेज गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है. दिल्ली-NCR में तो पारा 40 के पार पहुंच चुका है. सुबह से लेकर देर रात तक गर्म हवाएं और उमस लोगों को परेशान कर रही है. ऐसे में लोग AC का सहारा लेते हैं, लेकिन ठीक से ठंडक नहीं देने पर उसकी गैस खत्म हो जाती है. एक बार AC की गैस खत्म हो गई, तो फिर हर साल भरवाने का काम बढ़ जाता है, जिसमे हजारों रुपये खर्च होते. ऐसे में जरूरी है कि आप गैस लीकेज की वजह और उससे बचने के तरीकों को समझे लें, ताकि बार-बार होने वाले खर्च से बच जाएं.

AC की गैस कहां से लीक होती है

AC के अंदर रेफ्रिजरेंट गैस होती है, जो कमरे को ठंडा करने का काम करती है. जब यह गैस लीक होने लगती है, तो AC की कूलिंग कम हो जाती है और कमरा देर से ठंडा होता है. गैस खत्म होने की सबसे बड़ी वजह कूलिंग कॉइल या कॉपर पाइप में लीकेज होना माना जाता है. कई बार पाइप में छोटा-सा छेद, जंग लगना या इंस्टॉलेशन के वक्त पाइप को गलत तरीके से मोड़ देना भी गैस लीक करता है. शुरुआत में यह समस्या छोटी लगती है, लेकिन समय रहते ध्यान न देने पर हर महीन गैस रिफिलिंग करानी पड़ सकती है.

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गैस रिफिलिंग में कितना खर्च आता है?

आपको बता दें AC की गैस भरवाने में करीब 2 हजार रुपये या उससे ज्यादा खर्च आता है. बार-बार गैस लीक होने की वजह से हर बार अलग से पैसे देने पड़ते हैं. यही वजह है कि लोग गर्मी में परेशान होने के साथ-साथ बढ़ते खर्च से भी चिंतित हैं. कई बार लोग सिर्फ गैस भरवा लेते हैं, लेकिन असली लीकेज ठीक नहीं करवाते. इससे कुछ दिनों बाद फिर वही दिक्कत शुरू हो जाती है. चलिए आपको लीकेज प्रॉब्लम कैसे दूर करें इसके बारे में बताते हैं.

सही इंस्टॉलेशन और पाइप क्वालिटी है जरूरी

अगर आप चाहते हैं कि AC लंबे समय तक सही चले और गैस लीक न हो, तो इंस्टॉलेशन के वक्त खास ध्यान दें. हमेशा अच्छी क्वालिटी की कॉपर पाइप इस्तेमाल करें. पतली या खराब पाइप जल्दी खराब हो सकती है और गैस लीकेज की वजह बनती है. इसके अलावा, इंस्टॉलेशन किसी अनुभवी टेक्नीशियन से ही करवाना चाहिए. गलत तरीके से पाइप मोड़ने या फिटिंग करने पर भी गैस धीरे-धीरे बाहर निकलने लगती है.

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इन संकेतों से पहचानें गैस लीक हो रही

AC की गैस लीक होने के कुछ संकेत होते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर AC पहले जैसी ठंडक नहीं दे रहा, कूलिंग कॉइल पर बर्फ जम रही है या बिजली का बिल अचानक ज्यादा आने लगा है, तो यह गैस लीकेज का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में तुरंत सर्विसिंग करवानी चाहिए. रेगुलर सर्विस AC को लंबे समय तक बेहतर हालत में रखती है और गैस लीकेज जैसी परेशानियों से बचाती है. सही देखभाल से न सिर्फ आपका AC अच्छी कूलिंग देगा, बल्कि भीषण गर्मी में राहत भी बनाए रखेगा.

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