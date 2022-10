गौतम अडानी ग्रुप (Gautam Adani Group) ने हाल ही में हुए 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा लिया था और अब रिपोर्ट आ रही है कि कंपनी को 5जी टेलीकॉर्म सर्विस देने का लाइसेंस भी मिल गया है. रिपोर्ट की मानें तो अडानी डाटा नेटवर्क को UL (AS) ग्रांट किया गया है. सूत्रों की मानें तो यह अनुमति इसी सप्ताह मिली है. हालांकि यह बात ध्यान देने वाली है कि कंपनी की तरफ से अभी तक को टेलीकॉर्म नेटवर्क पर कोई खुलासा नहीं किया गया है, जैसा कि Jio और Airtel ने कर दिया है. यहां तक कि कंपनी ने इससे पहले यह कहा था कि रीटेल टेलीकॉम सर्विस देने का उसका कोई इरादा नहीं है. उसने 5G स्पेक्ट्रम अपने प्राइवेट 5G नेटवर्क के लिये खरीदा है. Also Read - Airtel 5G launched in India: इन आठ शहरों में लॉन्च हुई एयरटेल की 5जी सर्विस, ऐसे एक्टिव करें 5G सिम

एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी डाटा नेटवर्क (Adani Data Networks) को टेलीकॉम्यूनिकेशन विभाग से सिर्फ 6 सर्किल के लिए यूनिफायड लाइसेंस मिला है. इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और मुंबई शामिल हैं. इसके साथ, अब कंपनी लंबी दूसरी की कॉल्स और इंटरनेट सेवाएं दे सकती है.

जो लोग नहीं जानते हैं, उन्हें बता दें कि अडानी डाटा नेटवर्क लिमिटेड (ADNL) ने 212 करोड़ में 26GHz मिलीमीटर वेव बैंड में 400MHz स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार हासिल किया है. यह अगले 20 साल के लिए वैलिड होगा. तब कंपनी ने कहा था कि वह अपने डाटा सेंटर और सुपर ऐप के लिए इसका इस्तेमाल करेगा. सुपर ऐप के बारे में आपको बता दें कि यह इलेक्ट्रिक डिस्ट्रिब्यूशन से एयरपोर्ट और पोर्ट से गैस रिटेलिंग तक सपोर्ट बनाता है. अब जब यूनिफायड लाइसेंस मिल गया है, तो कंपनी को डाटा सेंटर बिजनेस में भी मदद मिलेगी.