चांद के साउथ पोल पर Chandrayaan-3 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक उतारने का इतिहास रचने के बाद अब भारत का Isro अपना पहला सोलर स्पेस मिशन शुरू कर रहा है, जिसका नाम है Aditya-L1 mission. ये मिशन आज 2 सितंबर को सुबह 11.50 am बजे आंध्रप्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा. Isro ने बुधवार को ये कंफर्म कर दिया था कि अपने नये मिशन के लिए लॉन्च रिहर्सल पूरा कर लिया है.

अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या वैज्ञानिक इस स्पेसक्राफ्ट को सूरज की धरती पर उतारने वाले हैं ? तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है. आदित्य एल1 (Aditya L1), सूरज की धरती पर नहीं, बल्कि सूर्य से थोड़ा दूर रहकर उसका फेस रिडिंंग करेगा. चंद्रमा की तरह सूरज पर यान को उतारा नहीं जाएगा.