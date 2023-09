Aditya l1 mission: यहां देखें लॉन्चिंग की Live Streaming

भारत का पहला सोलर मिशन (solar mission Aditya-L1) आज बस कुछ देर में शुरू हो जाएगा.मिशन के दौरान भारत का स्पेसक्राफ्ट सूरज और धरती के बीच के प्वाइंट L1 (Sun-Earth Lagrangian point) में जाकर रुकेगा. धरती ये प्वाइंट 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है. यहां पहुंचने में भारत के स्पेसक्राफ्ट को 125 दिनों का वक्त लगेगा.

आदित्य एल1 को PSLV-C57 से लॉन्च किया जाएगा. ये सात अलग-अलग पेलोड्स लेकर जाएगा, जो सूर्य का अध्ययन करेंगे. इनमें से चार सूर्य की रौशन की स्टडी करेंगे और अन्य तीन प्लाजमा और मैगनेटिक फील्ड के इन सीतू पैरामीटर का अध्ययन करेंगे.

सोलर मिशन 2 सितंबर को सुबह 11:50 बजे श्रीहरिकोटा से रवाना हो जाएगा. 30 अगस्त को ISRO ने कहा कि Aditya-L1 mission को सूरज के अध्ययन के लिए बनाया गया है और इसके लॉन्च का रिहर्सल और इंटर्नल चेकअप पूरा हो चुका है.

सीधा प्रसारण दूरदर्शन चैनल या इसरो के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है. इसरो ने 1 सितंबर को आदित्य-एल1 मिशन के लाइव टेलीकास्ट का लिंक भी शेयर किया है. आदित्य L1 का लॉन्च आज सुबह 11:50 बजे (IST) तय किया गया है. इसके अलावा आप इसरो की वेबसाइट, इसरो के यूट्यूब पेज और फेसबुक पेज पर भी लाइव देख सकते हैं.

इसरो की वेबसाइट : isro.gov.in

फेसबुक… facebook.com/ISRO

यूट्यूब… youtube.com/watch?v=_IcgGYZTXQw