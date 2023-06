Hindi Technology

AI ने एलन मस्क को बनाया दूल्हा, शेरवानी में खूब जंच रहे ट्विटर के मालिक, उनको भी पसंद आ रहा इंडियन लुक

AI ने एलन मस्क को भारतीय दूल्के पोषाक में दिखाया है. एलन मस्क को भी अपना ये भारतीय लुक काफी पसंद आ रहा है. आप भी देखें.

इससे पहले की आप इस फोटो को देखकर ये सोचने लगे कि एलन मस्क किसी भारतीय से शादी कर रहे हैं, हम आपको बता दें कि उनकी ये फोटो AI ने बनाई है. इंटरनेट पर वायरल हो रही ये फोटो खुद ट्विटर के मालिक एलन मस्क को भी खूब भा रहा है. फोटो में मस्क ने आवरी कलर की शेरवानी पहन रखी है, जिसे भारतीय ट्रेडिशनल आउटफिट माना जाता है. आमतौर पर लोग ऐसी शेरवानी तब पहनते हैं , जब वे दूल्हा बनते हैं. हालांकि मस्क के केस में ये सिर्फ AI के दिमाग की उपज है. ये वास्तविक नहीं है.

Tesla के CEO एलन मस्क की ये फोटो वायरल हो गई है और लोगों को ये खासा पसंद आ रही है. लोग एलन मस्क की लोग तारीफ कर रहे हैं. फोटो में एलन भारतीय परिधान में डांस करते नजर आ रहे हैं. इस फोटो को Twitter पर एक यूजर DogeDesigner ने शेयर किया है.

A midjourney art of Elon Musk in an Indian attire is going viral in India. 🇮🇳 pic.twitter.com/LD1KuIAHET — DogeDesigner (@cb_doge) June 3, 2023

मस्क को आया पसंद

मस्क को अपनी ये फोटो बहुत पसंद आई और उन्होंने इस पर कमेंट किया “I love it.” भारतीय ट्विटर यूजर्स को जहां एक तरफ एलन मस्क का ये लुक पसंद आ रहा है, वहीं उनके पॉजिटिव कमेंट ने भी यूजर्स का दिल जीत लिया है. भारतीय यूजर्स ने लिखा है आप भारतीय परिधान में बेहतरीन लग रहे हैं (You look great in Indian attire) और भारत भी आपको पसंद करता है (India loves you back).

मस्क को पसंद भारतीय कल्चर

ऐसा लगता है कि मस्क को भारतीय कल्चर काफी पसंद है. साथ ही उन्हें भारतीय खाने का भी शौक है. हाल ही में मस्क ने भारतीय खाने की तारीफ की थी और कहा था कि उन्हें किस तरह से भारतीय खाना पसंद है, खासतौर से बटर चिकन. मस्क जल्द ही भारत में Tesla प्लान ओपन कर सकते हैं.

