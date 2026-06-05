क्या AI बनाकर इंसान ने कर दी बड़ी गलती? खुद का नया वर्जन तैयार कर रहे हैं रोबोट, इस कंपनी ने दी चेतावनी

Anthropic ने चेतावनी दी है कि भविष्य में AI खुद को बेहतर बनाकर अपना अगला वर्जन तैयार कर सकता है. इससे AI सुरक्षा, निगरानी और इंसानी कंट्रोल को लेकर नई चिंताएं बढ़ गई हैं.

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AI Self Improvement (Image AI)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेजी से बढ़ती ताकत अब दुनिया भर में नई बहस का विषय बन गई है. AI कंपनी Anthropic ने हाल ही में चेतावनी दी है कि भविष्य में AI सिस्टम इतने सक्षम हो सकते हैं कि वे खुद को बेहतर बनाना शुरू कर दें और अपना अगला वर्जन भी खुद तैयार कर सकें. कंपनी ने इस प्रक्रिया को “रिकर्सिव सेल्फ-इम्प्रूवमेंट” नाम दिया है. आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि AI बिना इंसानी मदद के खुद को अपग्रेड करने और पहले से ज्यादा शक्तिशाली सिस्टम विकसित करने लगे. कंपनी का मानना है कि अगर ऐसा दौर आता है तो AI विकास की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो सकती है.

Claude अब खुद लिख रहा है ज्यादातर कोड

Anthropic ने बताया कि मई 2026 तक उसके कोडबेस में शामिल 80 प्रतिशत से ज्यादा कोड खुद उसके AI मॉडल Claude द्वारा लिखा गया था. कोडबेस किसी भी सॉफ्टवेयर का सबसे अहम हिस्सा होता है, जिसकी मदद से डेवलपर्स नए फीचर जोड़ते हैं, टेस्टिंग करते हैं और सिस्टम को बेहतर बनाते हैं. कंपनी के अनुसार अब AI का इस्तेमाल केवल सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं है. वह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे जटिल कामों में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है. जैसे-जैसे AI को ज्यादा कंप्यूटिंग पावर और जिम्मेदारियां मिलेंगी, वैसे-वैसे उसके खुद को विकसित करने की क्षमता भी बढ़ सकती है.

फायदे भी हैं, लेकिन जोखिम भी कम नहीं

Anthropic का कहना है कि अगर AI खुद को बेहतर बनाने में सफल होता है तो इसका फायदा विज्ञान, स्वास्थ्य सेवाओं और शोध जैसे कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है. नई दवाओं की खोज, जटिल वैज्ञानिक समस्याओं का समाधान और तकनीकी विकास की गति पहले से कहीं तेज हो सकती है. लेकिन दूसरी तरफ कंपनी ने चेतावनी भी दी है. यदि AI सिस्टम अपना अगला वर्जन पूरी तरह खुद बनाने लगें, तो उनकी निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि वे इंसानी हितों के अनुसार काम करें, काफी मुश्किल हो सकता है.

क्या इंसानों के हाथ से निकल जाएगा AI का कंट्रोल?

इस सवाल पर विशेषज्ञों की राय अलग-अलग है. कुछ लोगों को डर है कि लगातार खुद को बेहतर बनाने वाला AI भविष्य में इंसानी नियंत्रण से बाहर जा सकता है. वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति में भी इंसानों के पास अंतिम नियंत्रण रहेगा और जरूरत पड़ने पर सिस्टम को बंद किया जा सकेगा.

फिर भी एक बात लगभग सभी विशेषज्ञ मानते हैं कि सेल्फ-इम्प्रूविंग AI समाज और अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव ला सकता है. इससे कई क्षेत्रों में काम करने का तरीका बदल सकता है और नई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं. यही वजह है कि अब दुनिया भर में AI सुरक्षा, जवाबदेही और नियमों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. आने वाले वर्षों में यह तय करेगा कि AI मानवता के लिए सबसे बड़ा अवसर साबित होगा या सबसे बड़ी चुनौती.