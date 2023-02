Hindi Technology

Airtel 5G सेवा अब गुजरात के सूरत, वडोदरा और राजकोट में भी शुरू

5जी, ग्राहकों को हाई-डेफिनिशन वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, मल्टीपल चैटिंग, फोटो को तुरंत अपलोड करने और बहुत कुछ करने के लिए सुपरफास्ट एक्सेस देगा.

अपने 5G का विस्तार करते हुए, Airtel ने अब गुजरात के तीन शहरों में Airtel 5G Plus सेवा शुरू की है. Airtel 5G Plus सेवा अब सूरत, वडोदरा और राजकोट में उपलब्ध है. Airtel 5G Plus सर्विस पहले से ही अहमदाबाद और गांधीनगर में लाइव है.नीचे बताए गए स्थानों पर एयरटेल ग्राहक अब 5जी सेवाओं का आनंद ले सकते हैं.

सूरत :

मोटा वराछा, कतारगाम, दाभोली, पर्वत पटिया, न्यू डिंडोली, भेस्तान, वडोद रोड, पांडेसरा, वेसु वीआईपी रोड

वडोदरा

सयाजी बाग, निजामपुरा, अलकापुरी, सेवासी, न्यू वीआईपी रोड, वाघोडिया रोड, छानी, बाजवा, गोरवा, रावपुरा, मांजलपुर

राजकोट

माधपर, रैया रोड, नवा थोराला, भक्तिनगर, मावड़ी, कोठारिया, पी एंड टी कॉलोनी, पुराना जकातनाका

5G-सक्षम स्मार्टफोन वाले ग्राहक उपरोक्त स्थानों पर Airtel 5G सेवा का उपयोग कर सकते हैं. एयरटेल यूजर्स को याद रखना चाहिए कि उन्हें 5जी सेवाओं का उपयोग करने के लिए नए सिम कार्ड की जरूरत नहीं है. सब्सक्राइबर अपने मौजूदा 4G सिम पर 5G सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. साथ ही, वर्तमान में टेलीकॉम ऑपरेटर बिना किसी अतिरिक्त लागत के 5G सेवाएं दे रहा है. इसलिए, यूजर्स को Airtel 5G Plus का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं देने होंगे.

लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, सौमेंद्र साहू, सीईओ – गुजरात, भारती एयरटेल ने कहा कि मैं अहमदाबाद और गांधीनगर के अलावा सूरत, वडोदरा और राजकोट में एयरटेल 5जी प्लस के लॉन्च की घोषणा करते हुए रोमांचित हूं. इन पांच शहरों में एयरटेल के ग्राहक अब अल्ट्राफास्ट नेटवर्क का अनुभव कर सकते हैं और मौजूदा 4जी स्पीड की तुलना में 20-30 गुना तेज गति का आनंद ले सकते हैं. हम पूरे शहरों को रोशन करने की प्रक्रिया में हैं, जो ग्राहकों को हाई-डेफिनिशन वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, मल्टीपल चैटिंग, फोटो को तुरंत अपलोड करने और बहुत कुछ करने के लिए सुपरफास्ट एक्सेस देगा.