टेलिकॉम कंपनियों के बीच अपने यूजर्स को लुभाने की होड़ मची हुई है और इसी होड़ में कंपनियां आए दिन प्लान पेश कर रही है. साथ ही यूजर्स के लिए ऐसे बेनिफिट्स लेकर आ रही हैं जिन्हें पाकर यूजर्स बेहद ही खुश होंगे. टेलिकॉम कंपनी Airtel भी अपने यूजर्स को लुभाने में पीछे नहीं है और इसीलिए कंपनी बेहद ही खास और आकर्षक ऑफर लेकर आई है. कंपनी ने अपने यूजर्स की सुविधा के लिए एक नई सर्विस शुरू की है जिसे Rewards 123 Plus नाम दिया गया है. Rewards 123 Plus सर्विस के तहत आपको कैशबैक के साथ ही ओटीटी ऐप्स का भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा. आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से.

क्या है Rewards 123 Plus

Rewards 123 Plus की बात करें तो इसे Airtel ने अपने पेमेंट्स बैंक कस्टमर्स के लिए पेश किया है. ये एक डिजिटल सेविंग्स बैंक अकाउंट सर्विस है और इसमें यूजर्स को फ्री ओटीटी सब्सक्रिप्शन के साथ ही कैशबैक और कई खास बेनिफिट्स मिलेंगे. ये सर्विस को यूजर्स को जरूर पसंद आएगी.

​Rewards 123 Plus में मिलेंगे खास बेनिफिट्स

Rewards 123 Plus सर्विस के तहत मिलने वाले बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपको 499 रुपये का लाभ मिलेगा. इस ​सर्विस के तहत आपको कैशबैक और ब्याज भी मिलेगा. साथ ही आप ओटीटी ऐप्स का भी भरपूर मजा ले सकेंगे. सबसे खास बात है कि इस सर्विस में आपको Disney+ Hotstar ऐप का फ्री सब्सक्रिप्शन भी प्राप्त होगा. कैशबैक की बात करें तो कंपनी का कहना है कि यदि कस्टमर्स यूपीआई के माध्यम से 1,000 रुपये ऐड करते हैं तो उन्हें प्रतिमाह 10 रुपये का कैशबैक मिलेगा. वहीं यदि आप इस सर्विस के माध्यम से प्रीपेड रिचार्ज के अलावा पोस्टपेड, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड और डीटीएच का बिल जमा करते हैं तो आपको 30 रुपये प्रति कैशबैक के तौर पर प्राप्त होंगे.