Airtel Best Prepaid Plan : भारत में टेलीकॉम सेक्टर में बीते दो सालों से कंपनियों के बी टक्कर काफी बढ़ गई है। रिलायंस जियो की दस्तक से भारतीय टेलीकॉम यूजर्स को कंपनियों की ओर से काफी बेनिफिट मिल रहे हैं। पहले जिस कीमत में कंपनियों को एक महीने का इंटरनेट डाटा मिलता था था अब उसी कीमत में यूजर्स को डेली डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ दूसरे बेनिफिट मिल रहे हैं। आज हम आपको भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों में शामिल Airtel के उन प्लान्स की जानकारी दे रहे हैं जिसमें यूजर्स को डेली 2.5GB का डाटा मिलता है।इन प्लान्स की कीमत 300 रुपये से कम (Airtel Best Prepaid Plan Under Rs. 300) है।

Airtel 299 Plan Details

Airtel अपने 299 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में डेली 2.5 GB डेटा ऑफर कर करता है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। Airtel इस रिचार्ज प्लान के साथ कस्टमर्स को न सिर्फ डेली 2.5GB इंटरनेट डेटा ऑफर करता है बल्कि यूजर्स को अनलिमिडेट नेशनल, लोकल और रोमिंग कॉलिंग का बेनिफिट भी मिलता है । इसके साथ ही यूजर्स को डेली 100 SMS के साथ-साथ एयरटेल टीवी और विंग म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलता है।

Airtel 249 Plan Details

Airtel अपने 249 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में डेली 2 GB डेटा ऑफर कर करता है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। Airtel इस रिचार्ज प्लान के साथ कस्टमर्स को न सिर्फ डेली 2GB इंटरनेट डेटा ऑफर करता है बल्कि यूजर्स को अनलिमिडेट नेशनल, लोकल और रोमिंग कॉलिंग का बेनिफिट भी मिलता है।

इसके साथ ही यूजर्स को डेली 100 SMS के साथ-साथ एयरटेल टीवी और विंग म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलता है।इस प्लान के साथ कस्टमर्स को 4 लाख रुपये का जीवन बीमा भी मिलता है।

