Airtel Prepaid Plan Offers: पिछले दिनों Reliance Jio, Vodafone Idea और Airtel समेत सभी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ प्लान की कीमतों में इजाफा किया था. नई कीमत लागू की जा चुकी हैं जिसके बाद यूजर्स को टैरिफ लेने के (Vodafone Idea Tariff Hike) लिए पहले से अधिक कीमत का भुगतान करना पड़ रहा है. ऐसे में कंपनियां अपने (Airtel Tariff Hike) यूजर्स को लुभाने के लिए आए दिन नए प्लान्स (Airtel Prepaid Plans) व ऑफर बाजार में पेश कर रही हैं. (Vodafone Idea Tariff Hike) यदि आप भी टैरिफ प्लान की बढ़ी कीमतों से परेशान हैं तो Airtel एक बेहद ही शानदार ऑफर लेकर आई है. कंपनी अपने यूजर्स को दो प्लान्स पर 50 रुपये की छूट दे रही है. आइए जानते हैं क्या है इस ऑफर में खास.Also Read - Tecno Spark 8 Pro पावरफुल फीचर्स के साथ भारत में हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

इन प्लान्स पर मिलेगा ये ऑफर

अगर आप Airtel द्वारा प्लान्स पर दी जा रही है 50 रुपये की छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके फोन में Airtel Thanks App होना जरूरी है. क्योंकि यह ऑफर ऐप के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जा रहा है. कंपनी का यह ऑफर केवल 359 रुपये और 599 रुपये वाले प्लान्स के साथ ही उपलब्ध होगा. जिसके बाद इन प्लान्स की कीमत घटकर 309 रुपये और 549 रुपये हो जाएगी. इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आपको Airtel Thanks App के जरिए रिचार्ज करना होगा. Also Read - Online Fraud: Flipkart के नाम पर चल रहा है इतना बड़ा फ्रॉड, जिसे जानकर हो जाएंगे हैरान!

Airtel का 359 रुपये वाला प्लान

Airtel के 359 रुपये वाले प्लान की बात करें तो इसमें यूजर्स को डेली 2GB डाटा की सुविधा मिल रही है. इसके अलावा सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग का भी लाभ उठाया जा सकता है. इस प्लान में डेली 100 एसएमएस भी मिलेंगे. यह प्लान 2GB एडिशनल डाटा के साथ आता है जिसे यूजर्स कभी भी रिडीम कर सकते हैं. Also Read - Whatsapp Upcoming Features in 2022: अब एक साथ लिंक कर सकेंगे 10 ग्रुप, जल्द आने वाला है नया अपडेट

Airtel का 599 रुपये वाला प्लान

50 रुपये के डिस्काउंट के बाद Airtel का यह प्लान केवल 549 रुपये में उपलब्ध होगा. इस प्लान के तहत यूजर्स को Disney+ Hotstar Mobile का फ्री एक्सेस भी प्राप्त होगा. प्लान के तहत 3GB डेली प्राप्त कर सकते हैं. यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी दी जा रही है. साथ ही डेली 100 एसएमएस भी प्राप्त होंगे. इसके अलावा प्लान के साथ 4GB डाटा का कूपन भी दिया जा रहा है.