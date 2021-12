Airtel यूजर्स के लिए खुशखबरी है कि कंपनी ने एक ऐसा प्लान पेश किया है जो कि कम कीमत में अधिक डाटा और बेनिफिट्स दे रहा है. बता दें कि Airtel समेत अन्य टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले दिनों अपने टैरिफ प्लान्स की कीमतों में इजाफा किया था और इसकी वजह से यूजर्स कंपनियों से काफी नाराज हैं. ऐसे में लगभग सभी कं​पनियां अपने यूजर्स की नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रही हैं. इस कड़ी में Airtel ने भी 666 रुपये वाला एक प्रीपेड प्लान पेश किया है जिसमें यूजर्स को कई शानदार बेनिफिट्स मिलेंगे. आइए जानते हैं इस प्लान के बारे में डिटेल से.Also Read - WhatsApp Christmas Stickers 20201: क्रिसमस के मौके पर अपने करीबियों को स्टिकर्स के जरिए भेजें शुभकामनाएं

Airtel का 666 रुपये वाला प्लान

Airtel ने बाजार में 666 रुपये वाला एक प्रीपेड प्लान पेश किया है. यह प्लान 77 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें यूजर्स को डेली 1.5GB डाटा दिया जा रहा है. यानि यूजर्स कुल 115.5GB डाटा का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा प्लान के तहत यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी. खास बात है कि अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा का लाभ सभी नेटवर्क पर उठाया जा सकता है. अन्य बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें यूजर्स को डेली 100 एसएमएस प्राप्त होंगे.

666 रुपये वाले इस प्लान में अन्य बेनिफिट्स के तौर पर यूजर्स को एक महीने के लिए Amazon Prime Video Mobile का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है. इसके अलावा तीन महीने के लिए Apollo 24/7, Shaw Academy एक्सेस, FASTag ट्रांसजेक्शन कैशबैक मिलेगा. अन्य बेनिफिट्स के तौर पर यूजर्स Wynk Music, फ्री Hello Tunes और Airtel Thanks का भी लाभ उठा सकते हैं.