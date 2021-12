Airtel vs Vi vs Jio: टेलीकॉम इंडस्ट्री में इन दिनों काफी हलचल मची हुई है और (Reliance Jio Prepaid Plan) बढ़े हुए टैरिफ प्लान्स के बाद यूजर्स भी कंपनियों से काफी नाराज हैं. (Vodafone Idea Tariff Hike) ऐसे में कंपनियां अपने यूजर्स की नाराजगी को ​कम करने की कोशिश कर रही हैं. इसलिए प्लान्स की कीमत में बढ़ोत्तरी के बाद भी उनमें अधिक (Vodafone Idea Prepaid Plan) बेनिफिट्स की सुविधा दी जा रही है. (Airtel Tariff Hike) वहीं यूजर्स भी अब ऐसे प्लान्स की तलाश में हैं जिनमें उन्हें कम खर्च में अधिक बेनिफिट्स प्राप्त हो सकें. अगर आप भी कोई छोटा रिचार्ज पैक तलाश रहे हैं तो (Airtel Prepaid Plans) यहां हम आपकी मदद कर सकते हैं. (Best Cheapest Plan) आज हम आपको Airtel, Vi और Jio के कुछ ऐसे रिचार्ज प्लान्स की जानकारी दे रहे हैं जो कि 100 रुपये से कम कीमत में आते हैं और कॉलिंग व डाटा की सुविधा दे रहे हैं.Also Read - Free Fire Redeem Codes 9 December 2021: ऐसे प्राप्त करें नए कैरेक्टर्स और फ्री डायमंड

Airtel के 100 रुपये से कम कीमत वाले प्लान Also Read - WhatsApp पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, नहीं तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए हो सकता है बैन

19 रुपये वाला प्रीपेड पैक: Airtel का 19 रुपये वाला यह पैक 2 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है. साथ ही 200MB डाटा भी प्राप्त होगा. बता दें कि इस प्लान में आपको एसएमएस नहीं मिलेंगे. Also Read - Mobile Number Portability: अब नंबर पोर्ट कराना हुआ बेहद आसान, यूजर्स को नहीं होगी SMS बेनिफिट वाले प्लान्स की जरूरत

99 रुपये वाला प्रीपेड पैक: इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है और इसमें यूजर्स को 200MB डाटा प्राप्त हो रहा है. इसके अलावा 99 रुपये का टॉकटाइम भी दिया जा रहा है जिसमें 1 पैसा प्रति सेकेंड चार्ज देना होगा.

Vi के 100 रुपये से कम कीमत वाले प्लान

49 रुपये वाला प्रीपेड पैक: Vi का 49 रुपये वाला यह पैक 10 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और आपको 38 रुपये का टॉकटाइम मिलेगा. इसके अलावा 100MB डाटा भी दिया जा रहा है.

79 रुपये वाला प्रीपेड पैक: इस प्लान की वैलिडिटी 21 दिन है और इसमें यूजर्स को 64 रुपये का टॉकटाइम मिल रहा है. इस प्लान में यूजर्स को 200MB डाटा भी मिल रहा है. लेकिन एसएमएस बेनिफिट नहीं मिलेगा.

99 रुपये वाला प्रीपेड पैक: Vi के 99 रुपये वाले प्लान की बात करें तो इसकी वैलिडिटी 28 दिनों की है. इस प्लान में 99 रुपये का टॉकटाइम और 200MB डाटा भी दिया जा रहा हे. इसमें भी यूजर्स को कोई एसएमएस बेनिफिट नहीं मिलेगा.

JioPhone के 100 रुपये से कम कीमत वाले प्लान

75 रुपये वाला प्रीपेड पैक: JioPhone के 75 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 23 दिनों की है. इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है. इसके अलावा प्लान में 50 एसएमएस और 2.5GB डाटा भी मिल रहा है. इसके अलावा JioTV, JioCinema, JioSecurity, JioCloud ऐप्स का फ्री सब्स​क्रिप्शन भी मिलेगा.

91 रुपये वाला प्रीपेड पैक: इस पैक की वैलिडिटी 28 दिनों की है और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है. साथ ही यूजर्स को कुल 3GB डाटा भी प्राप्त होगा. इसके अलावा JioTV, JioCinema, JioSecurity, JioCloud ऐप्स का फ्री सब्स​क्रिप्शन भी मिलेगा.