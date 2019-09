Airtel Xstream Smart Stick vs Tata Sky Binge vs d2h Magic : भारत में ब्रॉडबेंड और सेल्यूलर डाटा के सस्ते होने के कारण OTT (ओवर द टॉप) प्लेटफॉमर्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर TRAI (टेलीकॉम रेगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) द्वारा नया टैरिफ नियम लागू किए जाने के बाद से DTH कंपनियां टीवी और OTT प्लेटफॉर्म के बीच की खाई पाटने के लिए नई स्मार्ट डिवाइसेस लॉन्च कर रही है। टेलीकॉम और DTH की कंपनी एयरटेल ने अपना Xstream Smart Stick लॉन्च किया है। इससे पहले Tata Sky और Dish TV D2h भी स्मार्ट स्टिक लॉन्च कर चुके हैं आज हम आपको इन दिनों स्मार्ट स्टिक की जानकारी देंगे कि कौन सा स्मार्ट स्टिक (Tata Sky Binge vs Airtel Xstream Smart Stick vs d2h Magic) बेहतर है।

Airtel Xstream Smart Stick detailed

What is Airtel Xstream Smart Stick?

एयरटेल ने कुछ दिनों पहले अपने Airtel TV ऐप का नाम बदल कर Airtel Xstreame APP कर दिया था। अब कंपनी ने ऐसे यूजर्स जो अपने टीवी में OTT ऐप्स यूज करना चाहते हैं उनके लिए स्मार्ट स्टिक Airtel Xstream Smart Stick लॉन्च की है। इसे यूजर्स अपने टीवी से कनेक्ट कर इंटरनेट से टीवी पर OTT ऐप्स एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही Airtel Xstreame APP पर मौजूद लाइव टीवी चैनल स्ट्रीम कर पाएंगे।

Airtel Xstream Smart Stick pricing and streaming services

Airtel Xstream Smart Stick को कंपनी 3999 रुपये में लॉन्च किया है। Airtel Xstream स्मार्ट स्टिक एंड्रॉइड 8.0 पर ऑपरेट होता है। यूजर्स Google Play Store पर मौजूद OTT ऐप्स जैसे Amazon Prime Video, Netflix, Hotstar और YouTube जैसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी एयरटेल प्लेटिनम और गोल्ड कस्टमर्स को Airtel Xstream stick का कॉम्प्लिमेंट्री कंटेंट सब्सक्रिप्शन का फ्री एक्सेस मिलेगा। वहीं अन्य कस्टमर्स को पहले 30 दिनों के लिए कंटेंट का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है।

How to order Airtel Xstream Smart Stick?

Airtel Xstream stick को flipkart से खरीदा जा सकता है। इसे ऑफलाइन एयरटेल के रिटेल स्टोर, क्रोमा और विजया सेल्स के जरिए भी खरीदा जा सकेगा।

Tata Sky Binge detailed

What is Tata Sky Binge?

Tata Sky Binge की मदद से यूजर्स Amazon Fire TV Stick की मदद से अपने टीवी OTT ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए यूजर्स को अपने टीवी के HDMI पोर्ट से इस डिवाइस को टीवी से कनेक्ट करना होता है। इसके बाद Amazon Fire TV Stick को वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा और टीवी पर OTT ऐप्स और टाटा स्काई लाइव टीवी चैनल्स को स्ट्रीम कर पाएंगे।

Tata Sky Binge pricing and streaming services

Amazon Fire TV Stick की कीमत 3,999 रुपये है लेकिन Tata Sky को यह डिवाइस फ्री में मिल रही है। इस सर्विस के लिए यूजर्स को 249 रुपये प्रतिमाह का Tata Sky Binge प्लान लेना होगा। इस प्लान के तहत यूजर्स को Hotstar, Eros Now, Hungama Play और Sun NXT सर्विस फ्री मिलती है। इसके साथ ही Fire TV Stick प्लेटफॉर्म में यूजर्स ALT Balaji, ZEE5 और Netflix ऐप डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक्ट्रा पे करना होगा।

शुरुआत में यूजर्स को तीन महीने के लिए Amazon Prime Video का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। ट्रायल खत्म होने के बाद यूजर्स इसका मंथली 129 रुपये या फिर 999 रुपये वाला एनुअल प्लान लेना होगा। इसके साथ ही यूजर्स Tata Sky Binge ऐप की मदद से अपने DTH सब्सक्रिप्शन के टीवी चैनल्स लाइव देख सकते हैं। इतना ही नहीं आप इसमें बीते एक हफ्ते के टीवी शो कभी भी देख सकते हैं। इसमें यूजर्स JioTV ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें Jio की आईडी से लॉगइन करना होगा और वे 600 लाइव टीवी देख सकते हैं।

How to order Tata Sky Binge?

Tata Sky Binge सर्विस के लिए यूजर्स को “8460984609” या फिर टाटा स्काई के कस्टमर केयर “1800-208-6633” पर कॉल करना होगा।

Dish TV d2h magic detailed

What is d2h magic?

Tata Sky Binge की तरह Dish TV ने अपनी स्मार्ट स्ट्रीमिंग स्टिक d2h magic लॉन्च की है। इसके भी यूजर्स अपने टीवी के HDMI पोर्ट के जरिए टीवी से कनेक्ट करना होगा। और वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट कर टीवी पर कंटेंट स्ट्रीम कर पाएंगे। इस डिवाइस को यूजर्स अपने D2H रिमोट से एक्सेस कर पाएंगे।

Dish TV d2h magic price and streaming services

Dish TV यूजर्स के लिए इस डिवाइस की शुरुआती लॉन्च कीमत 399 रुपये है। प्रीव्यू ऑफर के तहत यूजर्स को पहले तीन महीने सारी सेवाएं फ्री में मिल रही हैं। इसके बाद शुरुआती तीन महीने के लिए यूजर्स को इस सर्विस के लिए मंथली 25 रुपये (अलग से टैक्स ) पे करने होंगे। Dish TV इस स्ट्रीमिंग सर्विस के जरिए Tata Sky Binge सर्विस को टक्कर देना चाहती है।

इस डिवाइस से यूजर्स OTT ऐप्स जैसे Hungama Play, ALTBalaji, ZEE5 और Watcho को एक्सेस करने केसाथ ही टीवी चैनल्स के रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकते हैं।

How to order d2h magic

अगर आप Dish TV सब्सक्राइबर्स हैं तो आप कंपनी की वेबसाइट (www.d2h.com) या फिर 1800 1370 111 पर कॉल कर d2h Magic डिवाइस ऑर्डर कर सकते हैं।