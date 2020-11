Airtel YouTube Premium Subscription Offer: फेस्टिवल सीजन के दौरान ऑफर्स की भरमार है. इसी कड़ी में टेलिकॉम कंपनी एयरटेल एक शानदार ऑफर (Airtel Offer) लेकर आई है, जिसके तहत यूजर्स को 3 महीने तक के लिए यूट्यूब प्रीमियम का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. Also Read - Daily 1.5GB Data Cheapest Prepaid Plan: 250 रुपये से कम के रिचार्ज प्लान, रोज 1.5GB डेटा और फ्री कॉलिंग का फायदा

एयरटेल फ्री यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से दे रहा है. इसका मतलब इस ऑफर का फायदा पाने के लिए आपके स्मार्टफोन में एयरटेल थैंक्स ऐप होना चाहिए. आइए जानें कैसे मिलेगा यह ऑफर:

– सबसे पहले अपने मोबाइल में एयरटेल थैंक्स ऐप पर जाएं.

– ऐप में More पर टैप करने के बाद Airtel Rewards ऑप्शन दिखेगा.

– अगर आप ऐप के नए यूजर हैं तो Add interest पर क्लिक करें.

– इसके बाद YouTube Premium के बैनर पर क्लिक करके टर्म एंड कंडिशन्स को एक्सेप्ट करें.

– अब Redeem Now पर टैप करें, जिसके बाद आप इस ऑफर का लाभ उठा सकेंगे.

नए यूजर्स के लिए है ऑफर

एयरटेल का यह ट्रायल प्रमोशनल ऑफर सिर्फ नए यूट्यूब प्रीमियम यूजर्स के लिए है. इसका मतलब अगर आपके पास पहले से यूट्यूब प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन है या आपने यूट्यूब प्रीमियम का पहले ट्रायल लिया है, जो आपको यह ऑफर नहीं मिलेगा.

सीमित समय के लिए ऑफर

Airtel YouTube Premium फ्री सब्सक्रिप्शन का यह ऑफर सीमित समय के लिए है. एयरटेल के कस्टमर्स 22 मई 2021 तक इसका फायदा उठा सकते हैं. तीन महीने फ्री सब्सक्रिप्शन के बाद भी अगर आप यूट्यूब प्रीमियम का इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो इसके लिए चार्ज देना होगा.

क्या है YouTube Premium?

यूट्यूब प्रीमियम में ऐड फ्री वीडियो और पिक्चर-इन-पिक्चर मोड में वीडियो प्ले करने जैसी सुविधाएं मिलती हैं. एक महीने के लिए YouTube Premium का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 129 रुपये, जबकि तीन महीने के लिए 399 रुपये देने होते हैं.