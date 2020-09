PUBG बैन होने से निराश गेमर्स को बॉलीवुड ऐक्‍टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने एक खुशखबरी दी है. अक्षय Fearless And United-Guards FAU-G नाम से एक ऐक्‍शन गेम लेकर आ रहे हैं. उन्‍होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. पोस्‍टर से माना जा रहा है कि यह PUBG की टक्‍कर का ऐक्‍शन गेम हो सकता है. अक्षय कुमार यह गेम पीएम मोदी के आत्‍मनिर्भर भारत मूवमेंट के तहत लेकर आए हैं. यह गेम (Fearless and United: Guards FAU-G) भारतीय सेना के जवानों पर आधारित है. Also Read - Rekha Sexy Video:रेखा के इस हॉट वीडियो ने मचाया था तहलका, रवीना टंडन को देखकर आया था गुस्सा!

अक्षय कुमार ने ट्वीट कर कहा है, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्‍मनिर्भर मूवमेंट को समर्थन करते हुए, ऐक्शन गेम, Fearless And United-Guards FAU-G को पेश करने पर गर्व है. मनोरंजन के अलावा, खिलाड़ी हमारे सैनिकों के बलिदानों के बारे में भी जानेंगे. इसका 20 पर्सेंट नेट रेवेन्‍यू 'भारत के वीर' ट्रस्‍ट को डोनेट किया जाएगा.' साथ में अक्षय ने #FAUG लिखा है.